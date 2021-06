EU en VS akkoord over wapenstilstand in conflict Airbus-Boeing

Geen duurzaam vredesakkoord, wel een langdurige wapenstilstand. De Europese Unie en de Verenigde Staten bereikten dinsdag een akkoord in hun langlopende conflict over staatssteun aan vliegtuigbouwers. De komende vijf jaar zien beide partijen af van strafheffingen die verbonden zijn aan hun wederzijdse subsidie voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus.

Het akkoord betekent in feite de voortzetting van een afspraak van afgelopen maart, toen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Joe Biden het tijdens hun eerste telefoontje al eens werden over het bevriezen van de sancties. De hoop was destijds dat het wel zou lukken binnen vier maanden een definitief akkoord te bereiken over het staatssteunconflict. Dat is dus niet gelukt: in plaats daarvan wordt het staakt- het-vuren nu langdurig verlengd.

In een eerste reactie noemde Von der Leyen de afspraak niettemin een „doorbraak” in het conflict dat inmiddels zeventien jaar loopt. De EU en de VS beschuldigen elkaar al sinds 2004 van het geven van illegale staatssteun aan respectievelijk Airbus en Boeing en voeren al even lang procedures bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het conflict escaleerde eind 2019, toen toenmalig president Donald Trump van de WTO toestemming kreeg voor 7,5 miljard dollar (6,2 miljard euro) aan Europese producten met importheffingen te raken en dat ook direct deed. Een jaar later kreeg de EU van de WTO toestemming terug te slaan, wat ze in november van vorig jaar ook deed.

Trans-Atlantische banden aangehaald

Met het verlengen van hun wapenstilstand willen de EU en de VS laten zien dat de trans-Atlantische banden onder de nieuwe president Biden weer worden aangehaald. „Dit toont de nieuwe geest van samenwerking en dat we andere kwesties ook kunnen oplossen in ons beider belang”, aldus Von der Leyen in een verklaring. Tegelijk betekent het uitblijven van een definitief akkoord dat het conflict de komende jaren op de achtergrond zal blijven sluimeren. De Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai verwelkomde het akkoord weliswaar, maar merkte ook direct op dat heffingen weer kunnen worden ingevoerd als Amerikaanse bedrijven niet „in staat zijn eerlijk te concurreren” met die in Europa.

Dat één handelsconflict nu voorlopig bezworen is, betekent bovendien niet dat de spanning tussen Brussel en Washington uit de lucht is. Aan het pakket importheffingen dat Trump in 2018 invoerde op Europees staal en aluminium verandert voorlopig nog helemaal niets. Vooral de EU zou die heffingen graag snel zien verdwijnen, maar in de VS is nog altijd veel steun voor het beschermen van de Amerikaanse industrie.