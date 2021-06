Eriksen vanuit ziekenhuis: het gaat naar omstandigheden goed

De Deense voetballer Christian Eriksen heeft dinsdag via sociale media iedereen bedankt die hem de afgelopen dagen heeft gesteund. De „lieve en geweldige” steunbetuigingen betekenen „heel veel voor mij en mijn familie”, aldus Eriksen. De Deen stelt dat het „naar omstandigheden” goed met hem gaat. Hij ligt nu in het ziekenhuis in Kopenhagen en wordt daar onderzocht.

Zaterdag zakte Eriksen in elkaar tijdens de EK-wedstrijd tussen Finland en Denemarken, die gespeeld werd in de Deense hoofdstad. Na een ingooi kreeg hij hartproblemen en viel hij voorover op het veld, waarna zijn geschrokken medespelers de medische staf inseinden. Eriksen werd op tijd gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij nog herstellende is. De Deen wenst zijn teamgenoten succes tijdens de komende wedstrijden.

De beelden van Eriksen zorgden voor een grote schrikreactie in de voetbalwereld. In het stadion waren Deense en Finse fans muisstil na de gebeurtenis. Toen het bericht doorkwam dat Eriksen weer bij kennis leek, scandeerden beide supportersgroepen zijn naam. Bij het Nederlands elftal, dat een dag later speelde tegen Oekraïne, ging Daley Blind bij zijn wissel geëmotioneerd van het veld. Blind speelde samen met Eriksen en heeft zelf ook te maken gehad met hartproblemen.