Eigenwijze Duitse tv-nonnen stoppen

Vijf armlastige, eigenwijze nonnen en een hond, ‘Herr Hund’, in een veel te groot klooster in een klein fictief Beiers dorpje, Kaltentahl, in eeuwig conflict met de burgemeester. Dat is de basis voor de komische tv-serie Um Himmels Willen (Om hemels wil), die in de afgelopen twintig jaar uitgroeide tot een van Duitslands populairste tv-series – en die nu van omroep ARD stoppen moet.

De nonnen zijn eigentijds: er is een gokverslaafde non, een ongewenst zwangere non, een blowende non, een vegetarische non die vieze broodjes maakt, een podcast-non die meer vrouwen in de kerk wil – en dat leidt allemaal tot komische strubbelingen. Constante is de strijd met de niet-gelovige burgemeester, gespeeld door Fritz Wepper, ook bekend als Harry Klein van Derrick. De 80-jarige speelt met verve de narrige, gewetenloze burgemeester. Zijn pogingen om van het klooster een nieuw casino, nieuw hotel, nieuw luxe villacomplex, nieuwe elektrische-batterijenfabriek te maken stranden steeds op het nippertje, vooral door toedoen van zuster Hanna (Janina Hartwig), die in een aftandse zwarte Mercedes rondrijdt.

De humor in Um Himmels Willen – een van de nonnen schrijft een liefdesroman, een porno-uitgever is geïnteresseerd – verdoezelt maatschappelijke problemen niet. De zwarte non, zuster Lela (Denise M’Baye), wordt geconfronteerd met racisme. Armoede, homoseksualiteit, huiselijk geweld en fatshaming komen aan bod. Meestal in de vorm van een dorpsgenoot die bij zuster Hanna om raad komt vragen. Hoewel er wel eens gebeden wordt, en als groet „Gelobt sei Jesus Christus!” klinkt, overheerst een nuchtere praktische geest in het klooster. Zuster Hanna en haar nonnen bezitten „de goddelijke kracht van de creativiteit” om hun alledaagse problemen en die van hun medemensen het hoofd te bieden, zei de bedenker van de serie, Michael Baier, ooit.

Toch vindt omroep ARD het nu welletjes. Ze willen iets nieuws. De zwakke gezondheid van sterspeler Wepper zal ook meetellen. Dus is het op dinsdagavond 15 juni (ARD, 20:15 uur) afgelopen. Dan wordt de laatste aflevering uitgezonden. Met gemiddeld ruim 7 miljoen kijkers in 2012 was het Duitslands best bekeken tv-serie. En dat terwijl Duitsland steeds minder katholiek wordt, zeker na de recente misbruikschandalen. Maar goed, Um Himmels Willen was dan ook niet een pr-show voor de kerk, maar een komische tv-serie over hoe de traditionele, dorpse wereld botst met de moderne tijd.

En Um Himmels Willen is volgens persbureau DPA ook een voortzetting van Heimat-films, een filmgenre dat na de oorlog in Duitsland populair was. Daarin werd een ideaalbeeld van het land geschetst, in mooi landschap (net zoals in westerns in de VS) , met drama over tegenstellingen als stad en platteland, traditie en moderniteit, jong en oud. En het liep altijd goed af. De wereld was misschien even gebroken, maar werd weer heel. Zo gaat het ook in Um Himmels Willen: problemen worden opgelost, kloven overbrugd. Het is een ‘Heile Welt’ tv-serie, aldus DPA. En daarvan zijn er steeds minder op de Duitse tv, waar misdaadseries overheersen.

De acteurs moesten bij de laatste opnamedag wel een traantje wegpinken. Zuster Hanna-actrice Hartwig (60, geboren in Oost-Duitsland) vertelde in een interview dat ze nu eindelijk tijd heeft om Engels te leren: „Als DDR-kind heb ik dat nooit goed geleerd.”