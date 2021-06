Een grote bron van ergernis voor de luchtvaart is (voorlopig) verdwenen

Nieuwe vliegtuigen, nu met 15 procent korting. Het staakt-het-vuren dat de Verenigde Staten en de Europese Unie dinsdag hebben afgesproken maakt voorlopig een einde aan de vliegtuigruzie tussen beide machtsblokken, een van de langstlopende handelsconflicten ter wereld.

Na zeventien jaar staken de VS en de EU hun strijd om overheidssubsidies aan ‘hun’ vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Daarmee vervallen – in elk geval voor de komende vijf jaar – de importheffingen van 15 procent op vliegtuigen van de Amerikaanse en de Europese fabrikanten.

Zonder Covid-19 was dat misschien wel goed nieuws geweest voor luchtvaartpassagiers. Een Amerikaanse maatschappij die meer moet betalen voor een toestel van Airbus berekent dat vrijwel zonder uitzondering door aan haar passagiers. Dat geldt ook voor een Europese maatschappij die 15 procent duurder uit is voor een nieuw vliegtuig van Boeing,

Maar de coronacrisis heeft veel luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hard geraakt. Korting op een ticket, nu de importheffingen vervallen, zit er daardoor vermoedelijk niet in. Veel nationale maatschappijen moeten hun overheidssteun gaan terugbetalen. In maart 2020 viel de wereldwijde luchtvaart bijna volledig stil. En alleen dankzij overheidsgeld gingen maatschappijen als Air France-KLM en Lufthansa niet failliet. Terwijl in China en de VS het binnenlandse vliegverkeer inmiddels weer bijna op een niveau zit van voor de crisis, wordt in Europa nog maar weinig gevlogen.

Dat neemt niet weg dat de luchtvaart, in elk geval voorlopig, een grote bron van ergernis kwijt is.

Airbus (omzet in 2020: 49,9 miljard euro; verlies 1,1 miljard euro; 131.000 medewerkers in Duitsland, Frankrijk, Spanje, VK en VS) en Boeing (omzet 2020: 48,1 miljard euro; verlies 9,8 miljard euro; 141.000 werknemers) zijn veruit de grootste vliegtuigbouwers van de wereld. Ze zijn directe concurrenten. Elk model van de een concurreert direct met de ander. De Boeing 737 MAX versus de Airbus 320neo bijvoorbeeld.

Beide bedrijven hebben een marktaandeel van pakweg 45 procent. Tussen 2003 en 2011 leverde Airbus meer vliegtuigen; van 2012 tot 2019 lag Boeing op kop tot het fiasco met de 737 MAX. Vorig jaar leverde Airbus 566 passagiersvliegtuigen. Boeing ‘slechts’ 157.

Goedkope leningen

De strijd tussen de duopolisten Boeing en Airbus – en later tussen de VS en EU – begon in 2004. Eén jaar nadat Airbus voor het eerst meer vliegtuigen leverde dan Boeing, diende de Amerikaanse maatschappij een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Airbus – de Europese fusiemaatschappij van Franse, Duitse, Spaanse en Britse leveranciers – profiteerde volgens Boeing onevenredig veel van goedkope leningen met lage rentes van Europese overheden. Dat was in strijd met een luchtvaartakkoord uit 1992 over de beperkingen aan luchtvaartsubsidies. Die Europese leningen moest Airbus ook nog eens pas terugbetalen als een nieuw vliegtuigmodel een succes zou zijn. Zo ontwikkelde het Europese bedrijf in de afgelopen jaren in een beschermde omgeving de A350 en de A380.

In 2005 diende het Europese bedrijf een tegenklacht in tegen Boeing. De Amerikanen kregen ook overheidssteun, vond Airbus, maar dan verstopt in defensie- en ruimtevaartcontracten. Op die manier draaide Boeings ontwikkelafdeling eveneens op overheidsgeld.

Volgens de Amerikaanse regering ontving Airbus in totaal zeker 22 miljard dollar (18,2 miljard euro) steun van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigde Koninkrijk (tot 2006 aandeelhouder van Airbus). De Europese Unie becijferde dat de VS Boeing voor zeker 23 miljard dollar heeft gesteund.

In 2019 bepaalde de WTO dat de Verenigde Staten importheffingen mochten opleggen aan de EU vanwege de steun aan Airbus. Dat kwam neer op een bedrag van 7,5 miljard dollar. Een jaar later deed de WTO uitspraak in de Europese klacht tegen steun voor Boeing. De Europese Unie mocht importheffingen invoeren van bijna 4 miljard dollar.

Zover kwam het niet, want in maart, vlak na het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, tekenden beide handelsblokken al een korte wapenstilstand. Die zou op 11 juli aflopen. En nu dus een overeenkomst voor vijf jaar. Liever, vertelden anonieme diplomaten aan Amerikaanse nieuwsmedia, hadden zij een permanente deal getekend. Een soort basisregels voor de internationale vliegtuigbouw. Maar dat bleek te ingewikkeld, na bijna twee decennia strijd. Bovendien zou de VS een apart akkoord met het VK moeten sluiten, na de Brexit. Bij Airbus in het Verenigd Koninkrijk werken circa 14.000 mensen.

Chinese concurrentie

Kunnen Boeing en Airbus nu weer rustig verder bouwen aan hun duopolie? Nee, want ook in de internationale vliegtuigbouw rukt China op. Veelzeggend is de uitspraak die de Amerikaans handelsgezant Katherine Tai dinsdag deed in Brussel. „In plaats van te vechten met onze belangrijkste bondgenoot trekken we nu eindelijk samen op tegen een gedeelde bedreiging.”

De bekendste vliegtuigbouwer van China is Comac, de Commercial Aircraft Corporation of China. Het bedrijf dat geheel in handen is van de overheid, werkt op dit moment aan een concurrent van de Boeing 737 MAX en Airbus A320neo. Net als de Amerikaanse en de Europese bestseller moet de Comac C919 een toestel worden voor korte en middellange afstanden dat plaats biedt aan honderdvijftig tot honderdtachtig passagiers.

Deze ‘toekomst van de Chinese luchtvaart’ krijgt waarschijnlijk wel een aanzienlijk kleiner bereik dan zijn westerse concurrenten en dat zou Comac volgens luchtvaartexperts kunnen opbreken in de strijd met Boeing en Airbus. Samen met het Russische United Aircraft Corporation (UAC) werkt Comac ook een aan groter toestel voor langere afstanden, de CR929.

Tegenslag voor de Chinese ambities was het feit dat voormalig president Donald Trump Comac in januari 2021 op de zwarte lijst zette van Chinese bedrijven met te sterke banden met het Chinese leger. Comac koopt onder meer zijn vliegtuigmotoren van westerse leveranciers.

Ondertussen blijft China een belangrijke afzetmarkt voor Boeing. Ruwweg een kwart van alle geproduceerde 737 MAX-toestellen (96 van de 387) staan op naam van Chinese maatschappijen. Maar terwijl de ‘MAX’, na twee dodelijke ongelukken in 2018 en 2019, weer mag vliegen in vrijwel de hele wereld, heeft de Chinese luchtvaartautoriteit het toestel nog niet opnieuw goedgekeurd. Dat uitstel kan volgens analisten niet los worden gezien van de handelsproblemen tussen China en de Verenigde Staten.