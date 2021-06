Een column met urgentie

Wat is urgentie? Met deze vraag worstel ik nu al sinds ik afgelopen donderdag vernam dat de Vooravond afscheid neemt van presentatie-duo Fidan Ekiz en Renze Klamer. Directeur content Gert-Jan Hox van BNNVARA voerde een „gebrek aan urgentie” aan als voornaamste reden voor zijn besluit om de twee na twee seizoenen alweer van de zender te halen. Maar wat is urgent?

Urgent is in elk geval een bericht van je geliefde die zojuist een ongeluk gehad heeft. Of je – nee, niet straks, maar nu meteen - naar het ziekenhuis wilt komen. Urgent is een pushbericht op je smartphone dat je vertelt dekking te zoeken tegen een luchtaanval of te schuilen tegen een overstroming. Urgent is een persconferentie waarin de premier aankondigt dat die avond om zes uur het land op slot gaat.

Urgent zijn, kortom, die boodschappen die om direct handelen vragen van de ontvanger. Zo bezien mogen we ons wel in de handjes knijpen met ons televisie-aanbod. Stel je eens voor dat ieder stukje ‘content’ van Hox en de zijnen daadwerkelijk urgent zou zijn. Je wordt al moe van het idee.

Miljoenen kijkers slagen er intussen heel wel in om avond na avond in de horizontale positie te blijven terwijl ze van de vooravond tot diep in de nacht worden vermaakt. Urgentie lijkt voor andere programma’s kortom bepaald geen vereiste.

‘Meer urgentie’ lijkt hier eerder omroepbazenlingo voor ‘meer kijkers’, die eeuwige heilige graal waar directeuren als Hox zo naar op zoek zijn. En liefst niet zulke oude, want adverteerders bieden hun waar liever aan bij doelgroepen die nog niet van alles voorzien zijn.

We vroegen de cijfers op en concludeerden dat het feitelijk niet zoveel uitmaakt: Klamer en Ekiz trokken gemiddeld iets minder dan een miljoen kijkers, talkhow M – in hetzelfde tijdsslot – net iets meer. Beiden hebben er zo’n 300.000 minder dan De Wereld Draait Door er op het laatst had.

Mij dunkt dan ook dat deze vroege wissel – opvolgers Sophie Hilbrand en Khalid Kasem zullen vanaf medio oktober het programma bij toerbeurt presenteren – van een weinig duurzaam HR-beleid getuigt. In één beweging maak je een einde aan een goedlopende samenwerking – Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg vormen één van de betere duo’s bij Op1 – en vervang je de ene relatieve nieuwkomer in televisieland (Ekiz) door de ander (Kasem). Voor toptalent Klamer die zijn EO-nest voor deze omroep had verruild vanwege de betere perspectieven, zul je bovendien weer wat anders moeten verzinnen.

Ook op een andere manier is deze keuze trouwens weinig duurzaam te noemen. Als NPO1 jongere kijkers wil trekken zou het kunnen overwegen de zendtijd aan het klimaat te schenken, een thema dat volgens een onderzoek van het Rode Kruis 73 procent van de jongeren tussen de 18 en de 35 zorgen baart.

Een dagelijks klimaatprogramma, dat is nog eens een idee met urgentie. De Vooravond als titel is er alvast omineus genoeg voor, met een klimaatramp in zicht. Al zal de omroep er vermoedelijk nog een zware dobber aan hebben om ook de gemiddeld 63-jarige kijker die tot nog toe op het programma afstemde de urgentie dáárvan te doen inzien.