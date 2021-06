Het besluit van Braziliaanse president Jair Bolsonaro om het toernooi te organiseren is omstreden. Zo trokken Argentinië en Colombia zich terug als organisatoren wegens het oplopende aantal coronabesmettingen in die landen. In Brazilië gaat het niet veel beter met de pandemie, desalniettemin ging de openingswedstrijd tussen het gastland en Venezuela op zondag door. Brazilië won - Venezuela had op zaterdag vanwege positieve tests onder de spelers vijftien nieuwe voetballers opgeroepen om de ploeg te versterken.

WHO vindt dat G7-landen meer vaccins moeten delen met arme landen

De Wereldgezondheidsogranisatie (WHO) waarschuwt dat de verspreiding van het coronavirus wereldwijd sneller gaat dan de vaccinatiecampagne. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zei maandag tegen internationale persbureaus dat de G7-landen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer vaccins moeten doneren aan arme landen. „We hebben er meer nodig en we hebben ze sneller nodig.”

„Op dit moment vermenigvuldigt het virus zich sneller dan de distributie van vaccins gaat”, aldus Tedros. De WHO vindt dat de landen nog niet genoeg doen om het virus in toom te houden. De organisatie pleit ervoor dat bij de volgende G7-top, in 2022 in Duitsland, tenminste 70 procent van de wereldwijde bevolking moet zijn ingeënt tegen het coronavirus. „Daarvoor hebben we 11 miljard doses nodig. De G7 en G20 kunnen dat mogelijk maken”, zei Tedros.

Hij wees erop dat wereldwijd „elke dag meer dan 10.000 mensen sterven” aan Covid-19. „Deze gemeenschappen hebben vaccins nodig. Nu en niet volgend jaar.” Dit weekeinde beloofden de zeven rijkste landen ter wereld bij een top in Groot-Brittannië om hun donatie op te voeren naar meer dan een miljard doses. Dat zijn 130 miljoen meer doses dan een eerdere toezegging in februari. Ook wil de G7 de WHO hervormen en versterken, om toekomstige pandemieën te voorkomen.