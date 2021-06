CDA houdt uiterlijk half september partijcongres over vertrek Omtzigt

Het CDA organiseert uiterlijk half september een congres, waarin de situatie rond het vertrek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wordt besproken. Dat blijkt uit een brief in handen van NRC. De Stichting Sociale Christendemocratie plaatste zondag een oproep om binnen acht weken een extra partijcongres te organiseren, omdat volgens die vleugel in de partij „de toekomst van de sociaaldemocratie op het spel staat”. De oproep voor een congres is door meer dan één procent van de partijleden ondersteund – de benodigde hoeveelheid handtekeningen voor het inwilligen van het verzoek.

De stichting maakt zich zorgen over het CDA nadat vorige week donderdag een uiterst kritische memo van Omtzigt over de partij naar buiten kwam. Kamerlid Omtzigt zegde vorige week zijn CDA-lidmaatschap op. Dat deed hij nadat een interne memo van zijn hand eerder in de week uitlekte. Omtzigt schreef dat hij zich de afgelopen maanden niet gewaardeerd en soms onveilig heeft gevoeld binnen zijn partij. „Nu dit stuk en mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren,” schreef hij twee dagen later in verklaring over zijn vertrek. „Dat is jammer, maar wel overduidelijk.”

De memo was bedoeld als intern discussiestuk voor de commissie van CDA’er Liesbeth Spies, die onderzoekt hoe de teleurstellende verkiezingsuitslag van de partij tot stand is gekomen. Haar conclusies worden waarschijnlijk voor het extra partijcongres gepresenteerd, zo schreef de Volkskrant maandag, zodat de leden in gesprek kunnen over de inhoud.

CDA-partijleider Wopke Hoekstra en interim-voorzitter Marnix van Rij schrijven in de brief aan partijleden dat ze merken dat zij „snakken” naar een congres om de ontwikkelingen van de afgelopen tijd openlijk te bespreken. Of de termijn van acht weken, waar de Stichting Sociale Christendemocratie in haar oproep om vroeg, is nog onduidelijk. Een congres in medio september zou de overschrijding van die termijn betekenen.

