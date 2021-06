‘Ouderwets’ daten zónder dat je elkaar vooraf hebt gesproken

Bij een ontmoeting met iemand die je kent via internet hoort enige spanning. Maar als ik op een zonnige middag door de binnenstad van Den Haag loop, is het nog nét iets spannender dan gebruikelijk. Het daten stond op een laag pitje tijdens de lockdowns, en bovendien heb ik een date via een nieuwe app: Breeze.

De vrijgezellen in mijn omgeving klagen – ik doe dat zelf ook – over het ontwikkelen van een ‘swipe-duim’ en tegenvallende resultaten op datingapps: lange gesprekken met veel clichévragen (‘wat doe je graag in je vrije tijd?’), die snel doodbloeden. Terwijl de coronacrisis ons tegelijkertijd leerde: ’s avonds op de bank is soms wel érg alleen.

Tijdens zo’n avond installeer ik Breeze. Deze app is anders. Nadat je een profiel hebt gemaakt, krijg je dagelijks niet meer dan twee tot vier profielen van anderen te zien, met slechts enkele foto’s en summiere informatie. En wanneer er een match is, is er geen mogelijkheid tot chatten. De app vraagt direct of ik mijn agenda erbij pak: we gaan op date. Oh, en of ik ook meteen even voor die date wil betalen.

Pas één uur voor de geplande date kan ik via de app met mijn match praten. Maar, doceert de app streng, alléén voor berichten gerelateerd aan de afspraak, zoals dat je de trein hebt gemist. Breeze leest mee: „Dit gesprek is zichtbaar voor de klantenservice van Breeze”, meldt de app. Geen smalltalk op de valreep dus.

Eenmaal op de afgesproken locatie kijk ik zoekend om mij heen. Veel meer dan een aantal foto’s en een naam heb ik niet. De facto is het een blind date. Uiteindelijk doemt er een man op wiens gezicht ik herken van de foto’s. Er worden elleboogjes uitgewisseld en we buigen ons over de app voor de vraag wat er op de planning staat. Een ‘walk and talk’, zo blijkt. Dat plan gaat algauw overboord: we nemen plaats op een terras. Praten, wandelen én drinken tegelijk, concluderen we, is te intensief. Er is genoeg gespreksstof, aangezien we nog bijzonder weinig van elkaar weten.

Date-leed

En dát, zeggen Marsha Goei (24) en Joris van Doorninck (26), de oprichters van Breeze, is precies de bedoeling. „Ouderwets daten” is hun filosofie, zoals men dat deed voordat smartphones en datingapp Tinder bestonden. „Je kwam elkaar spontaan tegen of je kwam via-via in contact, je wist nog weinig van elkaar. Dat hebben wij in een modern jasje gegoten”, verklaren ze.

Het duo studeerde aan de TU Delft, maar door het succes van Breeze, een app die ze tijdens hun studie ontwikkelden, maakten ze hun opleiding niet af. ‘Date-leed’ uit hun omgeving bood inspiratie. Marsha Goei: „Vriendinnen waren de vleeskeuring op datingapps zat. Je wordt in een split second beoordeeld. De gesprekken lopen vaak moeizaam, met het risico dat iemand helemaal niet meer reageert. Of mensen houden je aan het lijntje, nemen je niet serieus. Dat kost energie en tijd.” Joris van Doorninck: „Andere apps werken goed als je je tijd wil verdrijven of mensen wil bekijken. Als je serieus zoekt, zorgen ze vaak voor frustratie.”

Bijna alle datingapps lijken bovendien op elkaar, zeggen ze, dus keken ze naar wáár het vaak misgaat: „Hoe konden we zoveel mogelijk van dat tijdrovende proces overslaan, om sneller tot een date te komen?” Zo is expres gekozen voor een klein aantal profielen per dag. „Je swipet daardoor niet gedachteloos, maar bent er bewuster mee bezig.”

De app werd begin 2020 gelanceerd. Van Doorninck: „We hebben nu meer dan 10.000 actieve gebruikers. Gisteren hadden we vijftig dates op één dag. Zeker nu de horeca weer open is, groeit dat aantal snel.” Recent is Breeze uitgebreid naar Nijmegen, Tilburg en Breda. In Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag, Delft en Rotterdam was hij al te gebruiken.

„De klantenservice dient voor vragen rondom de afspraak, variërend van ‘de trein rijdt niet’ tot ‘ik lig nog brak in bed’”

Post-corona-app

Voor iedere date dient vooraf betaald te worden, dat is een verschil met andere apps. De kosten variëren van 5 tot 12,50 euro, afhankelijk van wat je tijdens de date gaat doen. Goei: „Tinder is gratis, maar toont advertenties en verkoopt jouw data – dat doen wij niet. En zie het ook als een drempel, zodat mensen begrijpen dat er iets van hen wordt verwacht.” Van Doorninck: „Na betaling is er ook de commitment om op te komen dagen.”

Afspraken vinden plaats bij aangesloten horecabedrijven: zo snijdt het mes aan twee kanten. „Wij leveren klandizie aan de horeca en het horecapersoneel voelt zich soms als Sergio van het televisieprogramma First Dates”, lacht Goei. „Ze weten dat het een eerste date is en houden een oogje in het zeil.” En: in ruil voor die extra klandizie geven de horecabedrijven het eerste drankje gratis.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan er nu ook elders afgesproken worden, zoals in musea. De klantenservice dient voor vragen en kwesties rondom de afspraak. „Variërend van ‘de trein rijdt niet’ tot ‘ik lig nog brak in bed’”.

Sinds mei kunnen de zeven oprichters van het bedrijf zichzelf „genoeg loon om van te leven” uitbetalen uit de omzet van Breeze, zegt Van Doorninck. En dankzij deelname aan tv-programma Dragons’ Den begin dit jaar, worden nu ook de eerste werknemers aangenomen en wordt er geïnvesteerd in marketing. ‘Avocadokoningin’ Shawn Harris investeerde in dat programma 300.000 euro in Breeze, in ruil voor 15 procent van de aandelen.

Het duo is optimistisch over de nabije toekomst. „The summer of love is toch aanstaande?”, lacht Goei. „Iedereen heeft sociale contacten gemist. Wij willen het gemis compenseren en hopen veel dates te organiseren.” Ze willen nog uitbreiden naar onder meer Groningen, Maastricht en andere delen van Nederland. Een internationale stap wordt niet uitgesloten. Van Doorninck: „Veel landen in Europa hebben een datecultuur die op de Nederlandse lijkt: op eerste dates spreken we vaak af in cafés. Veel bestaande datingapps waren ideaal voor in de lockdown. Maar de post-corona-app is Breeze.”

En zijzelf? Marsha Goei is als enige van de twee vrijgezel. „Het is anders om via je eigen app op date te gaan. Algauw sta ik mijn eigen bedrijf te pitchen. Ongemakkelijk…” Joris van Doorninck wacht op „de eerste Breeze-baby’s en huwelijken”, zegt hij glimlachend.

Tijdens de date op het terras verstreken de uren zonder dat we daar erg in hadden. Algauw was het zes uur. Ongemakkelijke stiltes vielen er niet, want inderdaad: er was meer dan genoeg te bespreken. En ondanks het summiere profiel bleken er ook meerdere verrassende overeenkomsten te zijn. Je date fysiek in de ogen kijken en vragen stellen: uiteindelijk is dat toch een stuk leuker dan eindeloos chatten.