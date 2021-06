Aantal door de G7 toegezegde vaccins ‘onvergeeflijk’ laag

De 870 miljoen extra doses vaccins tegen corona die tijdens de G7-top zijn toegezegd, zijn niet voldoende om de strijd aan te gaan tegen corona in de armere landen, vooral in Afrika. Die conclusie trekken prominente betrokkenen na de afloop van de top.

„We hebben meer nodig, en we moeten ze sneller krijgen”, reageerde het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Ghebreyesus. „Veel landen hebben nu te maken met een stijgend aantal besmettingen – en ze kampen daarmee zonder vaccins.”

Dat de top geen ambitieuzer vaccinatieplan opleverde was „een onvergeeflijke, morele misser”, zei de Britse oud-premier Gordon Brown, die voor de top met een groep ex-politici zich sterk had gemaakt voor een veel grotere inzet van de G7-landen.

Ook de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die voor de top was uitgenodigd, was teleurgesteld. „Zelfs een miljard vaccins zijn er in feite maar vijfhonderd miljoen, als je uitgaat van twee prikken”, reageerde hij. „We hebben veel meer nodig.”

De reacties zijn begrijpelijk. Ongeveer 90 procent van de Afrikaanse landen zal het zelf gestelde doel niet halen om in september 10 procent van de eigen bevolking te hebben ingeënt, aldus de WHO. Zuid-Afrika, dat met bijna 58.000 sterfgevallen door Covid-19 het zwaarst getroffen is op het continent, heeft tot nu slechts 1 procent van zijn 60 miljoen inwoners gevaccineerd. Maandag kreeg de campagne een nieuwe klap te verwerken toen bekend werd dat 2 miljoen doses van het Johnson & Johnson weggegooid konden worden omdat bij de fabricage in het Amerikaanse Baltimore bepaalde ingrediënten vervuild waren geraakt.

Zuid-Afrika, waar de vaccins worden gemaakt gebruikmakend van de Amerikaanse bestanddelen, had met de doses werknemers in de gezondheidszorg en Zuid-Afrikanen boven de 60 willen inenten.

Juiste mechanisme

Met de 870 miljoen extra doses komt het totaal aantal door de G7-landen toegezegde doses uit op een miljard. Van het halve miljard vaccins dat de VS toezegde, zullen er 200 miljoen voor het eind van dit jaar worden verstrekt en de andere 300 miljoen voor juni 2022. Ze komen bovenop de 80 miljoen doses die de VS al eerder had toegezegd. Het Verenigd Koninkrijk en Canada zegden elk 100 miljoen doses toe, en Frankrijk 60 miljoen doses.

De vaccins zullen worden verspreid via het door de WHO opgerichte Covax-inkoopmechanisme. Covax heeft tot nu toe „81 miljoen doses in 129 landen verdeeld sinds de leveringen begonnen in maart”, aldus een woordvoerder, „waarmee het laat zien dat dit het juiste mechanisme is om deze acute fase van de pandemie te helpen beëindigen.”

Onder meer door wegvallende leveranties van het AstraZeneca-vaccin door het Serum Institute in India, komt Covax eind juni al 190 miljoen doses te kort, aldus de woordvoerder. „Ondanks deze vertragingen, verwachten we door alle afspraken met fabrikanten begin volgend jaar zo'n 2 miljard vaccins te hebben toegediend.”

Novavax voor 91 procent effectief

Om de wereldbevolking min of meer immuun te maken, waartoe premier Boris Johnson opriep voorafgaand aan de top, zijn 11 miljard vaccins nodig. Naast de al bekende vaccins zal ook het farmaceutische bedrijf Novavax een vaccin in grote hoeveelheden op de markt brengen, maakte het bedrijf maandag bekend. Uit testen was gebleken dat het Covid-19 vaccin voor meer dan 90 procent effectief is, aldus Novavax, ook tegen een aantal varianten van het coronavirus. Het nieuwe vaccin, dat in de VS is getest op dertigduizend vrijwilligers, zal in het derde kwartaal worden goedgekeurd voor gebruik in de VS, aldus het bedrijf. Het verwacht meteen 100 miljoen doses per maand te kunnen produceren in het vierde kwartaal 150 miljoen doses per maand.