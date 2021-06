Acht dingen die je beter niet kunt doen tijdens je sollicitatie

Als ik terugdenk aan alle rampzalige sollicitatiegesprekken die ik in mijn carrière gevoerd heb, vind ik het elke dag weer een wonder dat ik überhaupt werk heb – mijn lijst van sollicitatieblunders is eindeloos.

De veel te warme, formele, pakken die ik droeg – waardoor ik na een minuut al zwetend als een otter geen idee meer had wat ik er ook alweer deed. De domme dingen die ik gezegd heb – „deze baan beschouw ik als een opstapje naar het echte werk”. Alle onhandige grapjes die ik maakte – „jullie werken hier in ieder geval niet vanwege het inspirerende gebouw” – om te huilen.

Gelukkig ben ik niet de enige, zo bleek toen ik op Twitter vroeg wat de domste dingen zijn die je tijdens een sollicitatie kunt doen. Ik kreeg zoveel reacties dat ik ze maar even op een rijtje heb gezet, zodat we er allemaal van kunnen leren. Vandaag de eerste lading en volgende week de tweede. Geniet ervan!

1 Te laat komen. Ik geloofde het eerst niet, maar er blijken dus hele volksstammen te laat op hun sollicitatiegesprek te komen. Of te vroeg! Een dag te laat, een week te vroeg, drie uur te laat, 12 uur te vroeg – serieus. Laat de datum en tijdstip desnoods door je moeder of huisarts controleren, maar kom gewoon op tijd.

2 De verkeerde route nemen. Mensen die uren in de stromende regen rondfietsten omdat ze het niet konden vinden „en het toen maar hebben opgegeven”. Mensen die op plaats A verschenen terwijl ze bij de vestiging in plaats B hadden moeten zijn. Iemand die „vergeten” was waar de sollicitatie ook weer was – jongens, kom op.

Zet desnoods een dag van tevoren een tent op de parkeerplaats en ga daar slapen. Of rij een week ervoor de route alvast op proef, maar weet waar je heen moet. O ja, en ga nooit met de trein of bus. Die rijden nooit bij sollicitaties.

3 Met kleding en uiterlijk kan ook heel veel misgaan tijdens een sollicitatie. Te korte rokjes bijvoorbeeld, en dat je vervolgens op een barkruk moet. Dat je op het toilet per ongeluk je rok in je panty stopt – en dat niet doorhebt. Maar ook iemand die bebloed en vol schrammen verscheen omdat hij zich vergeten was te scheren „en dat toen maar in de trein had gedaan” meldde zich.

Ook erg: dat de sollicitatiecommissie in pak zit, terwijl je zelf in spijkerbroek verschijnt. Of andersom: dat je zelf „een duur linnen pak draagt maar wordt ontvangen door twee gebreide truien”. Dat je de dag ervoor tegen een deur aangelopen bent en niemand gelooft waarom je een blauw oog hebt – heerlijk. Of nou ja, als het een ánder overkomt. Ik zou zeggen: vraag het gewoon aan de commissie, wat je aan moet. Dan zijn daar in ieder geval geen misverstanden meer over.

O ja en controleer ook even of je gulp dicht is, er geen tandpasta op je hoofd zit of hondenpoep onder je schoenen. Een aantal mensen was er het hele gebouw mee doorgelopen, uiteraard over hoogpolig tapijt – niet echt een succes.

4 Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik heb me ook de tranen gelachen om alle brief- en mailblunders die jullie met me deelden. Deze bijvoorbeeld: „‘Ik werk heel precies en vergeet geen enkel detail’ schrijven, en vervolgens een paar dikke dt-fouten maken.” Of je sollicitatie zonder cv versturen als je net hebt opgeschept over je grondigheid. De tracks en changes-versie mailen waarmee je vader geholpen heeft. Bij twee gemeenten solliciteren en dan de aanhef van de ene bij de andere laten staan – hardop lachen.

Huur desnoods iemand in die je de schuld kunt geven als het verkeerd gaat, maar CONTROLEER JE BRIEF TOT JE ER DOOD BIJ NEERVALT.

5 Te weinig salaris vragen is ook een bekende blunder: zeg in ieder geval nooit wat je in je vorige baan verdiende of lieg erover. Zeg ook niet dat het salaris je niet uitmaakt omdat de baan je zo geweldig lijkt, haha. En zeg al helemaal nooit je vorige baan op als je het arbeidsvoorwaardengesprek over de nieuwe nog niet gehad hebt – oeps.

6 Wees niet te bescheiden. Vooral vrouwen hebben daar last van. Zo schreef iemand dat ze tijdens het gesprek al gezegd had dat ze er weinig van verwachtte en dat het wel niks zou worden – euh, nee.

7 Maar te ambitieus is ook weer niet handig. De ondervrager moet niet bang hoeven zijn dat je haar of zijn baan komt overnemen. Ga ook niet woedend in discussie over de uitkomst van je assessment. Een lezer schreef dat hij na 25 jaar nog altijd kwaad is dat een van de vragen niet goed werd gerekend – heel principieel en grappig, maar niet zo verstandig.

8 Wees niet te enthousiast over dingen die niets met de functie te maken hebben. Zeg bijvoorbeeld niet dat je droomt van bij een krant werken als je bij Quote solliciteert. Dat je zo van schrijven houdt als je in de IT solliciteert, of dat het enige waar je je op verheugt in je nieuwe baan het schitterende uitzicht is – ik noem maar drie volkomen willekeurige voorbeelden – kuch.

Volgende week de rest!

