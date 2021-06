Wrakingskamer eindigt videoverbinding vanwege complottheorieën tijdens zitting

Na een „onsamenhangende woordenstroom aan complottheorieën” afkomstig van complotdenker Micha K. heeft de wrakingskamer maandag de videoverbinding abrupt verbroken. Dat meldt persbureau ANP maandag. In de rechtbank van Den Haag behandelde de kamer de wraking tegen de rechter in het kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk indiende tegen K., Joost K. en Wouter R. Micha K. wraakte de rechter, omdat hij erkend wil worden als journalist. Hierna wraakte Joost K. ook alvast de wrakingskamer. Dat verzoek werd eerder op maandag al afgewezen.

Volgens de gemeente verstoort het drietal de openbare orde, doordat zij online verhalen verspreiden over een vermeend pedo-satanistisch netwerk in de gemeente. In februari overstelpten aanhangers van de complottheorieën van de drie mannen de begraafplaats in Bodegraven met bloemen en bordjes bij graven van kinderen, die door dat netwerk zouden zijn misbruikt. De gemeente stapte in mei uiteindelijk naar de rechter. Het kort geding begon vorige week maar werd na een half uur stilgelegd omdat Micha K. een wraking indiende tegen de rechter, gevolgd door een wraking van Joost K.

Tijd rekken

Het wrakingsverzoek van Joost K. werd maandag afgewezen omdat de rechters geen aanwijzingen zien voor partijdigheid bij de originele wrakingskamer. Daarnaast verwijten de rechters dat hij de procedure misbruikt om het kort geding te vertragen. Na aanvang van de zitting maandag probeerde Micha K. de kamer nogmaals te wraken, omdat hij journalist genoemd wil worden. Dat verzoek werd direct afgewezen.

De advocaat van de gemeente wil dat de rechtbank de mannen een wrakingsverbod oplegt, om vertraging van het kortgeding te voorkomen. Of dit ook zal gebeuren, is niet duidelijk.

Met een wraking wordt er een verzoek gedaan om de rechter te vervangen, omdat er vermoeden bestaat dat deze partijdig is. Als een rechter het hiermee eens is, trekt deze zich terug. Anders beoordeelt een wrakingskamer of de rechter partijdig is. Deze uitspraak is dan bindend.