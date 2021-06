Verslaggever weg bij NOS na beschuldigingen seksueel overschrijdend gedrag

De hoofdredactie van de NOS heeft de samenwerking met een verslaggever, die in april werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, beëindigd. Dat staat maandag in een verklaring. Volgens de hoofdredactie was er een „onwerkbare situatie” ontstaan.

Na de beschuldigingen heeft de NOS een extern bureau ingehuurd dat onderzoek heeft gedaan. Daarna zijn de hoofdredactie en de verslaggever tot de conclusie gekomen de samenwerking te beëindigen, staat in de verklaring. De omroep doet over de inhoud van het onderzoek geen mededelingen. De NOS geeft daarnaast aan dat het de interne processen, „gericht op het bevorderen van een veilig werkklimaat” zal evalueren en waar nodig verbeteren.

De verslaggever werkte al ruim twintig jaar voor de NOS. Hij werd in april op sociale media beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag tegenover jonge mannen. Sommigen beschuldigden hem van opdringerige berichten of gedrag, anderen zeiden dat de journalist hen ongevraagd zoende of aanraakte. Meerdere mensen zeiden dat ze minderjarig waren ten tijde van het mogelijke wangedrag.