Shell overweegt de verkoop van een groot olieveld in VS

Shell overweegt om zijn belang in een van de grootste olievelden van de Verenigde Staten te verkopen. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van gesprekken met anonieme betrokkenen. Het gaat om Permian Basin, in het uiterste westen van Texas bij de grens met New Mexico. Shell is daar sinds 2012 actief en beheert er een gebied van ruim 100.000 hectares – deels samen met olie- en gasmaatschappij Occidental Petroleum. Volgens Reuters kan de verkoop het bedrijf ongeveer 10 miljard dollar (8,3 miljard euro) opleveren.

Ook CNBC bevestigt, op basis van anonieme bronnen, dat Shell gesprekken voert met potentiële kopers. Maar volgens de Amerikaanse nieuwszender zouden die nog niet in een zo’n vergevorderd stadium zijn dat de verkoop al aanstaande is. Shell zelf wil niet op de berichten reageren.

Mocht Shell besluiten om te verkopen, dan zou dat gezien kunnen worden als een eerste reactie op het recente vonnis van de Haagse rechtbank. Daarin werd het bedrijf opgedragen zijn klimaatbeleid aan te scherpen en de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met 45 procent te reduceren.

Teleurstelling Shell

Vorige week reageerde Shell-topman Ben van Beurden voor het eerst op de uitspraak van de rechter. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat de rechtbank „een enkel energiebedrijf beveelt de eigen uitstoot – en die van de klanten – te beperken”. Hij vond dat „geen antwoord” op de klimaatcrisis. Ook herhaalde Van Beurden dat Shell zeer waarschijnlijk in beroep zal gaan tegen het vonnis, maar intussen wel van plan is, zoals de rechter heeft opgedragen, de al gemaakte plannen voor CO 2 -reductie te „versnellen”.

Ongeveer 6 procent van alle olie die Shell wereldwijd produceert, is afkomstig van het Texaanse schalie-olieveld. Begin vorig jaar meldde het olie- en gasbedrijf nog dat het plannen heeft zijn investeringen in schalie-olievelden juist te verhogen. In februari 2020 liet Amir Gerges, een van de topmannen van de Texaanse houdstermaatschappij, weten dat Shell de komende vijf jaar zo’n 3 miljard dollar per jaar wil investeren in het Permian Basin.

Alleen al in 2020 groeide de dagelijkse productie van Shell in dit gebied met 100.000 vaten, naar 250.000 vaten per dag. De totale olieproductie in het Permian Basin bedraagt ongeveer 4,5 miljoen vaten per dag, dat is 40 procent van alle Amerikaanse olie.

Grote plannen met schalieolie

In november vorig jaar opende Shell US Shales Operations, de divisie voor schalie-olie, nog een nieuw hoofdkantoor in Midland, midden in het desbetreffende gebied. „We zijn zeer betrokken bij het Permian Basin”, zei een woordvoerder van het bedrijf destijds tegen een lokale krant. „En deze stap is daarvan een signaal.”

Maar de Amerikaanse oliemarkt in dit gebied is al langer zeer grillig. Dat is versterkt door de coronacrisis, die leidde tot een snelle prijsdaling van olie. Vooral voor de moeilijk te winnen, en daardoor duurdere schalieolie, pakte dat zeer negatief uit. Inmiddels is de olieprijs weer flink gestegen.

Chevron en ExxonMobil overwegen volgens CNBC ook om delen van hun licenties te verkopen. Occidental Petroleum heeft vorige week nog voor 508 miljoen dollar een deel van zijn belang in het Texaanse gebied verkocht.