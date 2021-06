‘Spreek je thuis Nederlands of Moslims?” Terwijl ik me afvraag wat Mevrouw K. precies bedoelt, loopt een massieve roodbruinkleurige rivierkreeft voor onze voeten langs. In een traag pasje beweegt het beestje zich voort om onder het bankje waar we op zitten te verdwijnen.

In een poging om mevrouw K. uit te leggen dat de islam geen taal is, werp ik tussen m’n benen door een blik onder het oude houten bankje. De geleedpotige exoot loopt verward heen en weer en kijkt me dan verschrikt aan. Althans, zo lijkt het.

„Islam is een geloofsovertuiging en Nederlands is een taal, mevrouw K.” De vrouw grabbelt wat in het zakje met brood voor de eenden en kijkt me onbegrijpend aan. „Maar wat was die andere taal die je spreekt?” Ik begrijp de verwarring nu beter. „Ik spreek ook Tamazight.”

De rivierkreeft heeft genoeg moed bij elkaar verzameld om onder het bankje vandaan te komen. Ik volg zijn bewegingen tot hij zich in het hoge gras aan de vijverkant heeft genesteld. „Horen rivierkreeften hier in het park, mevrouw K.?”

Ze hoeft er niks van te weten en kijkt me nu ondervragend aan. „Wat is Tamazight?”

„Dat is de taal van de oorspronkelijke bewoners van Marokko.”

Mevrouw K. gooit een paar stukjes brood richting een eendengezelschap dat vredig ligt te dobberen in het water. De eenden ogen iets minder vredig als de stukjes brood het wateroppervlak raken. Chaos. De kreeft houdt zich nog altijd schuil. Dan wendt mevrouw K. zich weer tot mij. „Wordt in Marokko geen Arabisch gesproken? En je vertelde laatst dat je ook moslim bent, toch?”

Even weet ik niet wat ik verwarrender vind; ons gesprek of de verdwaalde rivierkreeft. „Klopt!” antwoord ik.

„Waarom spreek je dan geen moslims, maar wel die andere taal?”

„Bedoelt u Tamazight?”

„Tama-wat?”

„Tamazight.” Mevrouw K. pakt de laatste stukjes brood en gooit die naar een eendje dat op een afstandje naar de andere eenden kijkt. „Tamazight”, herhaalt ze terwijl ze naar het eenzame eendje kijkt. „Dat klinkt nog eens exotisch.” Ik vind de rivierkreeft momenteel exotischer.

„Mevrouw K.?” Een verfrommeld leeg zakje verdwijnt in een zak van Mevrouw K.’s lichtblauwe jas. „Zeg het eens.”

„Heeft u die kreeft gezien?”

„Welke kreeft?”

Als ik naar het hoge gras wijs is de kreeft verdwenen. „Er hield zich toch echt een enorme kreeft schuil in dat gras.”

Mevrouw K. kijkt me lichtelijk bezorgd aan. „Zullen we de volgende keer gewoon weer schilderen, kind?”

Om de privacy van betrokken ouderen te respecteren, zijn herkenbare details aangepast.