Poetin wil niet garanderen dat Navalny levend uit gevangenis komt

De Russische president Vladimir Poetin kan niet garanderen dat oppositiecriticus Aleksej Navalny levend uit de gevangenis zal komen. Dat heeft hij gezegd in een maandag gepubliceerd interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Ook ontkende de president iets te maken te hebben met de vergiftiging van Navalny: „Wij hebben niet de gewoonte om mensen te laten vermoorden.” Het was de eerste keer in drie jaar tijd dat Poetin een interview aan een Amerikaanse nieuwszender gaf.

„Kijk, zulke beslissingen worden niet door de president gemaakt”, antwoorde Poetin op de vraag of hij kan verzekeren dat Navalny de gevangenis levend zal verlaten. „Het is aan de rechtbank om te bepalen of iemand wordt vrijgelaten of niet. Wat de gezondheid van gevangenen betreft, dat is iets waar de betreffende gevangenis of penitentiaire inrichting verantwoordelijk voor is.” De president stelde dat alle gevangenen hetzelfde worden behandeld en dat medische afdelingen in gevangenissen niet altijd in de beste conditie zijn.

Het anderhalf uur durende interview ging niet alleen over Navalny. Zo noemde Poetin de beschuldigingen van de Verenigde Staten dat Rusland achter diverse cyberaanvallen zit, „bespottelijk”. „Wij zijn van van alles beschuldigd; inmenging in de verkiezingen, cyberaanvallen, enzovoorts. Ik ben verbaasd dat we er nog niet van zijn beschuldigd de Black Lives Matter-beweging te hebben geprovoceerd.” De president ontkent dat de beschuldigingen ooit gepaard zijn gegaan met overtuigend bewijs.

De 68-jarige president werd ook gevraagd hoe hij tegen zijn opvolging aan kijkt. Daarop antwoordde de president een eventuele opvolger volledig te steunen, zolang die persoon het beste met Rusland voor heeft en „bereid is zijn hele leven voor het land op te offeren”. Ook opvolgers met andere politieke opvattingen zouden zijn steun krijgen. De president liet afgelopen jaar de grondwet wijzigen na een omstreden volksraadpleging, waardoor hij mogelijk tot 2036 aan kan blijven.