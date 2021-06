Philips roept beademingsapparaten terug wegens gezondheidsrisico’s

Philips roept wereldwijd miljoenen beademingsapparaten terug vanwege gezondheidsrisico’s die de machines kunnen veroorzaken. Dat heeft het medische techbedrijf maandag bekendgemaakt. Het gaat om beademingsapparaten die patiënten met aandoeningen zoals slaapapneu zelf kunnen gebruiken. Philips stelt geen meldingen gehad te hebben dat de apparaten en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s levens hebben gekost. Of de terugroepactie ook machines betreft die in ziekenhuizen staan, is niet bekend.

De apparaten zijn gemaakt met geluiddempend schuim dat tijdens het gebruik van de machines mogelijk kan worden afgebroken tot kleine deeltjes. Patiënten kunnen die chemische deeltjes vervolgens inslikken of inademen, wat kan leiden tot onder meer hoofdpijn, misselijkheid, braken en ademhalingsproblemen. Philips zegt meldingen van zulke klachten gekregen te hebben, maar licht niet toe hoeveel dit er waren. Mogelijk zijn de stoffen ook kankerverwekkend. Het schuim laat mogelijk makkelijker los als de apparaten in warme of vochtige ruimten worden gebruikt of met niet-goedgekeurde middelen worden schoongemaakt.

De terugroepactie is vrijwillig, benadrukt Philips. Volgens internationale persbureaus leverde het concern wereldwijd drie tot vier miljoen dergelijke apparaten. Het is niet bekend hoeveel daarvan, wereldwijd en in Nederland, momenteel in gebruik zijn. Philips-topman Frans van Houten stelt de „bezorgdheid en het ongemak” van patiënten te „betreuren”. Volgens hem werkt het concern „hard aan een oplossing”, zo zou de gebruiksaanwijzing bijgewerkt worden.

