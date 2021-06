Opnieuw prominente oppositiepolitici Nicaragua gearresteerd

De politie in Nicaragua heeft zondag vijf prominente politieke tegenstanders van president Daniel Ortega gearresteerd. Dat meldt de Nicaraguaanse krant La Prensa. De afgelopen weken hielden de autoriteiten in het Midden-Amerikaanse land zeker twaalf oppositiepolitici aan in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november, in wat internationaal wordt gezien als een poging door Ortega om een nieuwe regeertermijn veilig te stellen.

De gearresteerden, allen lid van de linkse Unamos-partij, zijn partijvoorzitter Suyen Barahona, voormalig generaal van de Nicaraguaanse krijgsmacht en vicevoorzitter Hugo Torres en drie prominente partijleden. Voorafgaand aan de arrestaties zondag werden hun woningen gewelddadig bezet en doorzocht, aldus La Prensa. Eén van de gearresteerde partijleden, Ana Margarita Vijil, nam vlak voor haar arrestatie een video op waarin zij vertelt dat haar huis werd omsingeld door agenten. „We gaan door met de strijd, dit is onderdeel van het proces om van Daniel Ortega af te komen”, zegt Vijil in de video. „Daniel Ortega gaat weg, we zetten hem eruit.”

Volgens de Nicaraguaanse autoriteiten hebben de zondag gearresteerde politici de onafhankelijkheid en soevereiniteit van hun land ondermijnd. Ook worden ze verdacht van het „aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, het doen van verzoeken tot militaire interventies en het aannemen van buitenlandse financiering”, zo schrijft de politie in een verklaring. Waar de oppositiepolitici zich precies schuldig aan zouden zijn, is niet bekendgemaakt.

Verraders van het vaderland

De vijf zijn opgepakt op basis van dezelfde wet waaronder eerder ook andere oppositiepolitici werden gearresteerd, onder wie vier presidentskandidaten voor de verkiezingen van november. De betreffende wet geeft de Nicaraguaanse autoriteiten de macht om „verraders van het vaderland” te arresteren en negentig dagen vast te houden en te onderzoeken.

Met de arrestaties probeert Ortega, momenteel veertien jaar aan de macht, zijn vierde presidentstermijn veilig te stellen. De 75-jarige president leidde het land tussen 1979 en 1990 en sinds 2007 opnieuw. Sindsdien heeft hij met zijn vrouw en vicepresident Rosario Murillo en hun kinderen een nieuwe Nicaraguaanse dynastie weten te vestigen en domineren zij de politiek van het land volledig.

Ortega kwam voor het eerst aan de macht tijdens de Koude Oorlog. Hij was toen leider van het Sandinistisch Bevrijdingsfront (FSLN) en wist samen met bondgenoten een einde te maken aan de dictatuur van de Somoza-familie. In die periode werkte Ortega samen met verschillende politici van de Sandinistische Herstelbeweging (MRS), de voorloper van de huidige Unamos-partij. Onder meer de zondag gearresteerde oud-generaal Torres was in de jaren zeventig een bondgenoot van Ortega. Torres beschuldigde de president er eerder van een „tweede dictatuur” te hebben opgericht en zo de waarden waar hij ooit voor stond te hebben verraden.

