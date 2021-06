NAVO-landen spreken zich uit tegen dreiging China en Rusland

Zowel Rusland en China bedreigen de veiligheid van de NAVO en het bondgenootschap moet optreden om daar een passend antwoord op te vinden. Dat schrijven de deelnemende NAVO-landen in hun slotverklaring van de top die maandag plaatsvond. Dat China genoemd wordt als bedreiging voor de veiligheid is geen verrassing: ook bij de G7-top ging het vooral over de dreiging vanuit het Aziatische land.

In de verklaring schrijft het bondgenootschap dat het internationale beleid van China „uitdagingen kan vormen”. De NAVO onderstreept vooral de dialoog te willen zoeken met het land om te voorkomen dat de veiligheid van de NAVO-landen in het geding komt. Waar in de slotverklaring voorzichtige woorden worden gebruikt als het gaat om China, wordt er harder gesproken over „de agressieve acties van Rusland”.

„Terwijl de NAVO haar internationale verbintenissen nakomt, blijft Rusland de waarden, beginselen, het vertrouwen en de verbintenissen schenden”, schrijven de dertig NAVO-landen. „Zolang Rusland niet aantoont dat het het internationaal recht en zijn internationale verplichtingen en verantwoordelijkheden nakomt, kan er geen sprake zijn van een terugkeer naar business as usual.” Wel benadrukken de landen dat ze blijven openstaan voor een politieke dialoog met Rusland.

De relatie tussen Rusland en de NAVO staat al jarenlang onder zware druk. Meest recent zorgden Russische legeroefeningen aan de Oekraïense grens, cyberaanvallen door Russische hackerscollectieven en de steun van president Poetin aan de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko voor spanning tussen de NAVO-landen en Rusland. Hoewel tussen China en de NAVO-landen de economische betrekkingen goed zijn, maakt de alliantie zich zorgen om de activiteit van China in de Stille Zuidzee, de agressie richting Hongkong en Singapore en de mensenrechtenschendingen van etnische minderheden, zoals de Oeigoeren.

Het was voor het eerst in anderhalf jaar dat de wereldleiders fysiek bijeenkwamen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Ook de Nederlandse demissionair premier Mark Rutte was aanwezig bij de top. De Amerikaanse president Joe Biden, die voor het eerst aanwezig was, benadrukte het belang van de NAVO in een toespraak. „De NAVO is van cruciaal belang voor de Amerikaanse belangen”, zei hij. „Ik wil dat heel Europa weet dat de Verenigde Staten er voor ze zijn.”