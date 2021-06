Zomereditie van kunstbeurs Art Affair vervangt ook dit jaar Tefaf Maastricht

Geen Tefaf Maastricht dit jaar, ook niet in september. Dat maakte het beursbestuur eind mei bekend. Twaalf vaste deelnemers aan de prestigieuze kunstbeurs zitten niet bij de pakken neer en kondigen een soort mini-Tefaf aan: Art Affair, een beurs van 17 tot en met 20 juni in het Hilton-hotel in Amsterdam.

Door de coronapandemie zijn grote, internationaal georiënteerde kunstbeurzen een onmogelijkheid. De laatste die doorging, Tefaf Maastricht in maart 2020, moest voortijdig dicht. Tientallen standhouders en een onbekend aantal bezoekers bleken besmet te zijn geraakt met het virus. Maar een lokale coronaproof beurs met zes Tefaf-deelnemers in het Amsterdamse Hilton-hotel, de eerste Art Affair, verliep in september 2020 zonder problemen. Dat evenement krijgt nu dus een vervolg met dubbel zo veel deelnemers: Art Affair, The Summer Edition.

Nederlands netwerk

In het hotel zullen ditmaal twee balzalen worden getransformeerd tot een „luxe en intiem boutique-evenement”. Daarvoor zullen geen verzamelaars vanuit Parijs naar Amsterdam komen rijden, verwacht medeorganisator Robert Aronson, antiquair in Delfts aardewerk. De eerste Art Affair trok vorig jaar in vier dagen 650 bezoekers. Die kwamen vooral uit het Nederlandse netwerk van de deelnemende handelaren; geadverteerd was er niet. Bij Tefaf Maastricht komen uiteraard veel meer bezoekers en doen de deelnemers ook nieuwe klanten op. Daar staat tegenover dat de kosten in Amsterdam aanmerkelijk lager zijn.

Wat betreft relatiebeheer en verkopen was de eerste Art Affair een succes, zegt Aronson. Diverse collega’s lieten meteen weten graag mee te doen aan de volgende editie in december. Maar die ‘Christmas Edition’ kon niet doorgaan door de toenmalige coronamaatregelen.

Antichambreren

De animo onder collega’s is zo groot, zegt Aronson, dat een evenement met drie zalen en achttien deelnemers ook had gekund. „Maar we willen de randen van wat verantwoord is niet opzoeken.” De luchtcirculatie in het hotel is in orde, mondkapjes zijn verplicht en per zaal mogen maximaal dertig bezoekers naar binnen. Is het te druk, dan dienen bezoekers te antichambreren in een lounge of op het hotelterras.

De Koetser Gallery uit Zürich, specialist in zeventiende-eeuwse schilderkunst, is de enige buitenlandse deelnemer. De Nederlandse medewerker Annemarie van der Hoeven zal de stand samen met eigenaar David Koetser bemannen. „In december zou ik er in mijn eentje hebben gestaan. Maar nu David is gevaccineerd durft hij ook naar Amsterdam te reizen.”

Paulus Moreelse, Herderin met tamboerijn, 1635. (Olieverf op paneel, 74 x 59.4 cm). Ingebracht door Bijl-Van Urk. Foto Bijl-Van Urk, Art Affair

Van der Hoeven ziet een kans op „contactmomenten met onze vele klanten in de Benelux”. Bij de eerste Art Affair had Koetser daarom meteen aangegeven een volgende keer graag mee te doen.

Dat geldt ook voor Floris van der Ven, van Vanderven Oriental Art in Den Bosch. Goed georganiseerde nationale evenementen zijn tijdens een pandemie beslist mogelijk, is zijn overtuiging. Zelfs als grote evenementen weer mogelijk zijn, blijven er volgens hem kansen voor kleinschalige, flexibele evenementen: „In de Randstad is een groep verzamelaars voor wie Maastricht te hoog gegrepen is en die we zo kunnen bedienen. In België en Duitsland zouden we ook internationale edities kunnen organiseren.”

Jan van Goyen, Winterlandschap, circa 1626. (Olieverf op paneel, 34.7 x 52.7 cm). Ingebracht door Koetser Gallery. Foto René Gerritsen, Art Affair

Geen vergelijkbare initiatieven

Van der Ven heeft zijn aardgeesten en ander antiek Chinees aardewerk het afgelopen jaar vooral online verkocht. Dat is behelpen, zegt hij. „Kunst kopen met Shift Enter is iets heel anders dan kunst kopen in een beursstand. Het ‘live’ contact, de koop- en verkoopvreugde, het is zo belangrijk. Verzamelaars snakken naar een uitje. En wij handelaren zijn net zo authentiek als onze kunst.” Door de crisis zijn de organisatoren van Art Affair naar elkaar toegegroeid, zeggen de deelnemers. Van der Ven noemt de mini-beurs ook een staaltje Hollandse handelsgeest. „In de ons omringende landen zie ik geen vergelijkbare initiatieven.”

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt ver onder die bij Tefaf Maastricht. Met elkaar vormen zij een nieuwe generatie kunsthandelaren. Sander Bijl van Bijl-Van Urk, specialist in oude meesters, en voor de tweede keer deelnemer aan Art Affair: „We zijn grote jongens die van wanten weten. Geen internationale beurzen door Covid? Dan zijn we goed in staat zelf een veilig alternatief te organiseren.”

Art Affair, The Summer Edition. 17 t/m 20 juni 11-19 uur in Amsterdam Hilton. Toegang gratis. Inl: . 17 t/m 20 juni 11-19 uur in Amsterdam Hilton. Toegang gratis. Inl: aronson.com/affair