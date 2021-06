Kroongetuige in Holleederzaak al maanden spoorloos

Een kroongetuige in de zaak tegen Willem Holleeder, Peter la S., is spoorloos. Dat bleek maandag tijdens een zitting op Schiphol, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van persbureau ANP. Het is onduidelijk wat er achter zijn verdwijning zou kunnen zitten.

Volgens het gerechtshof slaagt het OM er al maanden niet in om contact met La S. te krijgen. „Het gerechtshof heeft ons gevraagd om te blijven zoeken en dat waren we ook van plan”, zegt de OM-woordvoerder. La S. zou in september of oktober verhoord worden tijdens het hoger beroep van Holleeder, maar er stond nog geen datum vast. Zijn advocaat Jan Peter van Schaik bevestigt tegenover ANP dat zijn cliënt al enige tijd spoorloos is. Hij noemt dat „zorgwekkend”.

La S. sloot in 2007 een deal met justitie in het grote liquidatieproces Passage. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl bekend in ruil voor strafvermindering. La S. wees daarbij naar Willem Holleeder. Die is in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij vijf onderwereldmoorden.

La S. heeft ook belastende verklaringen afgelegd over andere moorden en een dodenlijst die circuleerde in de onderwereld. Het was de eerste keer dat het OM een deal sloot met een kroongetuige die zelf geschoten heeft bij een onderwereldmoord. In ruil voor zijn verklaring zou La S. 1,4 miljoen euro hebben gekregen.

Lees ook dit artikel over het proces van Willem ‘De Neus’ Holleeder