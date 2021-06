Kranten in binnen- en buitenland positief over EK-openingsduel Oranje

Kranten uit binnen- en buitenland berichten maandag overwegend positief over het EK-openingsduel van Oranje tegen Oekraïne. Het Nederlands elftal boekte zondagavond in de slotfase een overwinning van 3-2. Media omschrijven de wedstrijd als „een droomavond” en een herinnering aan „aan alles wat geweldig is aan voetbal”.

Met deze overwinning zijn de achtste finales al dichtbij, aldus de Volkskrant. De krant prijst in het bijzonder de spelers Denzel Dumfries en Wout Weghorst - twee „rouwdouwers” en „arbeiders met kolengruis aan de voeten”. De krant begrijpt de opstelling en tactiek van bondscoach Frank de Boer niet volledig, maar acht de overwinning wegens diezelfde strategie deels een eerbetoon aan hem, evenals aan Dumfries en Weghorst.

De Boers systeem met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers werd eerder al bekritiseerd. Zaterdagochtend vloog een vliegtuigje met een banner „Frank, gewoon 4-3-3” over het trainingsveld in Zeist. Na de winst hoor je daar niemand meer over, aldus het Algemeen Dagblad maandag. „Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open.”

Ook De Telegraaf bericht maandag lovend over het openingsduel en omschrijft het als een „een droomavond”. Toegejuicht vanaf de tribune door koning Willem-Alexander en koningin Maxima „heeft Oranje in de meest krankzinnige EK-wedstrijd tot dusver een koninklijke overwinning op Oekraïne geboekt”.

Hoe beleefde de bondscoach de eerste wedstrijd? Vanaf minuut één is Frank de Boer de strak gespannen snaar

Buitenland

Buitenlandse kranten zijn niet minder positief over de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Volgens de BBC herinnerde de wedstrijd „aan alles wat geweldig is aan voetbal”. De omroep schrijft dat de overwinning van Nederland op Oekraïne precies was wat het toernooi nodig had, daarmee doelend op de reanimatie van de Deens voetbalspeler Christian Eriksen op het veld zaterdagavond. „Iets om te vieren en van te genieten na een schrijnende 36 uur voor Europees voetbal”, aldus de Britse zender.

The Guardian is even lovend als de BBC. De Britse krant noemt het „ongetwijfeld de beste wedstrijd” van het EK tot nu toe dit jaar en „een ideale start” voor Nederland. „De pulserende, vijf doelpunten tellende tweede helft lichtte de derde dag van het toernooi op.”

De Belgische krant Het Laatste Nieuws omschrijft de overwinning van Nederland als „een heroïsche zege in een spektakelmatch”, met een slotfase die „knotsgek” was. „75 minuten lang leek Nederland een statement te gaan maken. Oranje liep bij wijlen over Oekraïne heen. Toch gaf het in vier minuten tijd nog een 2-0-voorsprong weg om dan in de slotfase alsnog via Dumfries de match naar zich toe te trekken.”

In Duitse kranten wordt onder meer geschreven over over het enthousiasme van de toeschouwers in het Johan Cruyff stadion. Hoewel vanwege de coronamaatregelen drie keer minder supporters waren toegestaan, maakten ze volgens de Süddeutsche Zeitung „drie keer zoveel lawaai”. „Als dit stadion vol was geweest, zou het geluid tot in de Oekraïne zijn gehoord.” Bild beschrijft onder meer het „uitbundig” juichen van koning Willem-Alexander op de tribune. „Na de 3-2 is hij moeilijk kalm te houden en balt hij beide vuisten.”

