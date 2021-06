Hollywood-acteur Ned Beatty (83) overleden

De Hollywood-acteur Ned Beatty is zondag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij zou in zijn slaap zijn overleden, melden zijn manager en dochter volgens Amerikaanse media. De 83-jarige acteur was bekend van zijn bijrollen in Deliverance, Nashville en twee Superman-films.

Beatty werd onder meer genomineerd voor een Academy Award voor zijn rol in de dramafilm Network in 1979 en een Golden Globe voor zijn rol in Hear my song in 1992. The Hollywood Reporter noemt hem „één van de meest gerespecteerde charactor actors van zijn tijd”. Als acteur nam Beatty vaak excentrieke of ongebruikelijke bijrollen aan. Voor zijn pensioen speelde hij onder meer in de romantische comedy Baggage Claim (2013) en sprak hij nog de stem in van Lotso de knuffelbeer in Toy Story 3 (2010).

De Superman-acteur trouwde in zijn leven vier keer. In 1999 trouwde hij met zijn laatste vrouw Sandra Johnson. In totaal kreeg Beatty acht kinderen.