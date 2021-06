Hoekstra zet CDA, en niet formatiegesprekken, op ‘de eerste plaats’

De interne strubbelingen van het CDA, en niet de formatiegesprekken, zijn de komende week de eerste prioriteit van partijleider Wopke Hoekstra. Dat zei hij maandag na afloop van zijn gesprek met met informateur Mariëtte Hamer. „We hebben een goed gesprek gehad, maar ik ga nu gewoon weer met het CDA aan de gang”, aldus Hoekstra. Wel stelde hij de komende dagen op uitnodigingen van de informateur in te zullen gaan. „Ik heb een verantwoordelijkheid voor het land, maar ik heb in de eerste plaats ook een verantwoordelijkheid voor het CDA”, aldus Hoekstra.

Er zijn al maanden spanningen tussen het CDA-bestuur en het bij kiezers populaire Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Vorige week lekte een interne memo van de hand van Omtzigt uit, waarin hij zich hard uitliet over het CDA en zijn eigen positie binnen de partij. Twee dagen na het uitlekken van de notitie zegde hij zijn lidmaatschap op. Mogelijk heeft dit besluit een uitwerking op de formatiegesprekken; sommige beoogde coalities hebben door het verlies van één zetel geen meerderheid meer en ook kunnen andere partijen het CDA als instabiel beschouwen. Eerder op de dag zei Hoekstra dat Omtzigts vertrek de formatie wat hem betreft niet complexer maakt.

Hoekstra sprak maandag bij informateur Hamer achtereenvolgens met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Lilianne Ploumen van de PvdA. Ploumen wilde zich na afloop van het gesprek niet over de interne problemen van het CDA uitlaten. „Het is een woelige tijd voor ze, ik wens ze echt het beste”, zei zij daarover. Liever bracht ze voor het voetlicht dat de PvdA wel bereid is mee te regeren. Op de vraag of samenwerking met Hoekstra’s partij nog mogelijk was na de interne problemen, stelde Ploumen „dat er gewoon veel moet gebeuren in het land”. „We hebben steeds gezegd: we willen aan tafel om te praten over oplossingen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

