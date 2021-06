Hoekstra: CDA deed alles om breuk met Omtzigt te voorkomen

CDA-leider Wopke Hoekstra spreekt vandaag twee keer met informateur Mariëtte Hamer. Zijn gesprek met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zit er al op en momenteel praat Hoekstra met PvdA-leider Lilianne Ploumen. Voorafgaand aan het eerste gesprek stond Hoekstra de pers te woord over de interne strubbelingen van het CDA met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dit weekend besloot Omtzigt uit de partij te vertrekken en kondigde hij aan na terugkeer van zijn ziekteverlof aan de slag te gaan als zelfstandig Kamerlid.

„Het enige dat ik kan zeggen is dat we geen enkele moeite hebben gespaard om juist dit te voorkomen”, zei Hoekstra, doelend op het vertrek van Omtzigt uit de partij, tegen persbureau ANP. „Wat natuurlijk ook maakt dat ik dat heel verdrietig vind, dat ik het buitengewoon jammer vind dat het op deze manier gegaan is.”

Het vertrek van Omtzigt uit het CDA heeft mogelijk invloed op de formatie. Door het verlies van een zetel zijn sommige formatiecombinaties (VVD, CDA en D66 met Volt of JA21) niet meer mogelijk. Ook is de partij als potentiële onderhandelingspartner mogelijk minder aantrekkelijk, omdat andere partijen het CDA als onstabiel kunnen zien. Zelf stelde Hoekstra na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer dat het formatieproces niet complexer is geworden door Omtzigts vertrek uit het CDA.

Hoekstra is momenteel nog bij Hamer en spreekt met Ploumen van de PvdA. CU-leider Segers lichtte zijn gesprek met Hoekstra van eerder op de dag al toe en maakte nogmaals duidelijk dat hij zijn partij niet direct deel uit ziet maken van een nieuw kabinet. „Er zijn heel veel opties mogelijk, waaronder een minderheidskabinet”, aldus Segers. Die optie zou volgens hem eerst onderzocht moeten worden voordat de ChristenUnie mogelijk in beeld komt als coalitiepartner.

