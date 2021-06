Ik beleefde het drama rond de Deens voetballer Christian Eriksen achter een pan dampende kaasfondue in café Bern aan de Amsterdamse Nieuwmarkt. Tegenover me mijn beste vriend uit een andere tijd, we overleefden een woongroep in Nijmegen, gingen meer dan twintig jaar met wisselend gezelschap naar alle thuiswedstrijden van Vitesse.

„En nu?”, vroeg mijn vriend kijkend in de pruttelende kaas.

Geen brood.

De ober liet zich daarover niet aanspreken.

Sterker: hij maakte zich uit de voeten.

„Ja”, zei een meisje dat bier tapte, „die is nu even niet aanspreekbaar, die kijkt op een beeldscherm in de keuken. Hij is voor Ajax.”

Wij lachen, zo kenden we Amsterdam weer.

O, dan maar geen brood, de ober is voor Ajax en staat even bij een televisie.

„Vanwege Denemarken-Finland?”, grapte ik nog.

Even later kwam de ober alsnog.

Wat was er met zijn hoofd?

Aangedaan en onthutst waren misschien nog de beste woorden

„Ja sorry hoor”, zei hij, „we zitten er helemaal doorheen, de hele keuken is van slag.”

Hij vertelde over Christian Eriksen.

„En we zijn met allemaal Ajacieden, dus...”

Het viel me nu pas op, maar achter hun coronaschotten waren er nog veel meer van slag. Ze hingen boven hun telefoons. Van de mijne was net nu de batterij leeg, mijn vriend, een van de laatsten zonder smartphone, zag dat zijn zoon vier keer had gebeld.

Toch eten. Toen het op was kwam de ober zeggen dat de situatie verbeterd was, de laatste berichten waren dat Christian Eriksen het ging overleven. Onze ober hield van voetbal, van Ajax, van Christian Eriksen, van het leven, wij hielden van onze ober.

Er hing opluchting in de lucht.

Een paar uur later zag ik de beelden.

Alleen in de huiskamer, de gordijnen half open, op de bank met een fles water. Boven huilde de baby. Ik zag het drama en ik zag Simon Kjaer, de Deense nummer 4, alles goed doen. Het begrip aanvoerder kreeg een nieuwe dimensie. Hij zorgde dat Eriksen zijn tong niet inslikte, begon met een reanimatie, liet zijn teamgenoten een menselijke muur om hem heen vormen en troostte ook nog de vriendin van Eriksen.

Alle handelingen goed, beter, best.

Meer dan indrukwekkend.

De volgende dag werd ik wakker met een inzicht dat ik deelde met de hele wereld: Simon Kjaer is een held, nu al de speler van het toernooi, tien punten voor de meest indrukwekkende actie ooit tijdens een voetbalwedstrijd. Je zou het na willen doen, maar probeer dat maar eens, onverwachts, onder druk.

