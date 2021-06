Hoekstra: CDA deed alles om breuk met Omtzigt te voorkomen

Hoekstra is momenteel nog bij Hamer en spreekt met Ploumen van de PvdA. CU-leider Segers lichtte zijn gesprek met Hoekstra van eerder op de dag al toe en maakte nogmaals duidelijk dat hij zijn partij niet direct deel uit ziet maken van een nieuw kabinet. „Er zijn heel veel opties mogelijk, waaronder een minderheidskabinet”, aldus Segers. Die optie zou volgens hem eerst onderzocht moeten worden voordat de ChristenUnie mogelijk in beeld komt als coalitiepartner. CDA-leider Wopke Hoekstra staat de pers te woorden voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer maandag. Foto Lex van Lieshout/ANP

Het vertrek van Omtzigt uit het CDA heeft mogelijk invloed op de formatie. Door het verlies van een zetel zijn sommige formatiecombinaties (VVD, CDA en D66 met Volt of JA21) niet meer mogelijk. Ook is de partij als potentiële onderhandelingspartner mogelijk minder aantrekkelijk, omdat andere partijen het CDA als onstabiel kunnen zien . Zelf stelde Hoekstra na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer dat het formatieproces niet complexer is geworden door Omtzigts vertrek uit het CDA.

„Het enige dat ik kan zeggen is dat we geen enkele moeite hebben gespaard om juist dit te voorkomen”, zei Hoekstra, doelend op het vertrek van Omtzigt uit de partij, tegen persbureau ANP. „Wat natuurlijk ook maakt dat ik dat heel verdrietig vind, dat ik het buitengewoon jammer vind dat het op deze manier gegaan is.”

In dit formatieblog houdt NRC de ontwikkelingen bij rond het nieuw te vormen kabinet. Het is de vijfde week van gesprekken die informateur Mariëtte Hamer voert met de partijleiders en de tweede ‘reserveweek’ na de gepasseerde deadline van 6 juni. Toen was Hamer nog niet klaar om haar verslag in te dienen.

Hamer spreekt maandag tweemaal met CDA-leider Wopke Hoekstra: eerst samen met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en daarna met PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen. Later op de dag praat Hamer met Jesse Klaver van GroenLinks. Deze planning stond al vast voordat prominent CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zaterdag aankondigde de partij te verlaten.

Omtzigt heeft het CDA verlaten in reactie op het uitlekken van een memo van zijn hand. In dat vorige week gelekte document laat het Kamerlid zich in vernietigende bewoordingen uit over het CDA: hij voelde zich tegengewerkt door partijgenoten en omschreef de sfeer als „onveilig”. Het is nog onduidelijk wat Omtzigts vertrek betekent voor de formatie.

Eerder vorige week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) duidelijk dat hij een samenwerking met PvdA én GroenLinks niet ziet zitten, terwijl Ploumen de belofte om met GroenLinks te werken niet losliet.

