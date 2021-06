Op een zwoele avond belt lievelingsvriend L. „Help, ik ben op een feestje”, galmt hij. „Het klinkt eerder alsof je in een badkamer zit”, zeg ik. „Ja, ik zit op de badkamer van een feestje”, piept hij. „Ik kom hier niet weg.”

„Hoezo?”

„Omdat weggaan zoveel gedoe is. Als je gedag zegt, gaat iedereen zeuren of je nog een drankje neemt, dat jullie een keer koffie moeten doen of afspreken, als je daarvan af bent moet je je jas zoeken, als je die eindelijk hebt gevonden, moet je toch weer naar de wc en dan begint er onderweg altijd iemand een gesprek tegen je over iets Heel Ernstigs waar je niet onderuit komt zonder harteloos te lijken.”

„En dus heb je je maar opgesloten op de badkamer. Hoelang zit je er al?”

„Niet lang, ik gok een uurtje.”

„Je had dus al een uur thuis kunnen zijn.”

„Ja”, zegt hij. „Maar ik heb niet meer de puf om thuis te komen.”

Het feestje blijkt bij mij om de hoek, ik gooi een jurk aan en kwak wat lippenstift op, bel aan en zeg dat ik een vriendin van L. ben. De gastvrouw laat me binnen, ik haal hem uit de badkamer en terwijl we doen alsof we in een boeiende discussie over de woningmarkt verwikkeld zijn, loods ik hem het huis uit. Een straat verderop komt hij tegen een laadpaal op adem.

„Dank je”, zegt hij.

„Zo moeilijk was het niet.”

‘Nee. Maar op een gegeven moment zie je alles wat je nog moet doorstaan voor je uit een situatie bent en zinkt de moed je al bij voorbaat in de schoenen.”

„Ik probeer altijd een half uur voordat ik dat punt bereik afscheid te nemen”, mompel ik. Waardoor ik altijd als een van de eersten een feest verlaat, maar ja, ik ben na twee uur meestal doodop. Van het geen rare dingen zeggen, van het leuk en belangstellend overkomen. Dat kun je niet de hele avond volhouden, zeker niet als je in sociaal opzicht zo klunzig bent als ik. Conversationeel verongeluk ik zo’n twintig keer per dag, op een gegeven moment moet je het gewoon opgeven, dat ben je aan jezelf en aan je omgeving verplicht.

L.’s gezicht ontspant, zijn schouders zakken en hij begint een beetje te giechelen. De lantaarns veranderen in douchekoppen waar licht uit stroomt, de straat wordt een badkamer vol lindebomen, parkeerautomaten en bloeiende lavendel. En dan moeten we hardop lachen. Om alle verwachtingen die we niet kunnen inlossen. Om alle feesten waar we maar niet van afkomen.

