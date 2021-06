De Mossad waarschuwt Iran: onze liquidaties gaan door

Het is algemeen bekend dat de Israëlische inlichtingendienst Mossad (vermeende) tegenstanders van de Joodse staat uit de weg ruimt. Ik schreef zelf op deze plaats in november 2018 over het boek Rise and Kill van de Israëlische journalist Ronen Bergman, met bijna een moord of in officiële goedpraattaal targeted killing per bladzij. Niet dat de Israëlische overheid die moorden, of andere misdrijven, met zoveel woorden voor zich opeist, maar ze vindt het vaak in haar belang haar verantwoordelijkheid te laten doorschemeren: pas op tegenstander, wij weten je te vinden!

In dat kader heeft de zojuist opgestapte chef van de Mossad, Yossi Cohen, vorige week een nogal opzienbarend interview gegeven aan de Israëlische televisiezender Kanaal 12, dat alleen maar kan worden gezien als een waarschuwing aan Iran. Nou ja waarschuwing, eerder een aankondiging van verdere liquidaties en explosies als Teheran zich niet aan Israëls regels houdt. Het gaat dan met name over het Iraanse nucleaire programma, dat ondanks verzekeringen van het tegendeel van de zijde van Teheran, van de atoominspectie IAEA én van de Amerikaanse inlichtingendiensten, volgens Israël tot en met vandaag wel degelijk een kernwapenprogramma is. Cohen: „We zeggen heel duidelijk: we zullen niet toestaan dat jullie kernwapens krijgen.” Israël wil de enige kernwapenstaat blijven in het Midden-Oosten (maar dat zei Cohen niet, dat zeg ik).

Nee, het interview is géén particuliere wraakactie van een verbolgen functionaris. U kunt ervan uitgaan dat de hele uitzending is goedgekeurd door de militaire censor, en dat over elke onthulling goed is nagedacht. Ik zag het interview zelf niet, maar gelukkig heeft de Times of Israel er ruimhartig aandacht aan besteed, inclusief de voice-overs van interviewer Ilana Dayan, die invulde waar Cohen om zo te zeggen nét niet tot het gaatje ging.

Bijvoorbeeld de moord op de Iraanse atoomwetenschapper Fakhrizadeh, afgelopen november in de buurt van Teheran. „Yossi Cohen kan de verantwoordelijkheid voor deze actie niet op zich nemen”, aldus Dayan, „maar zijn persoonlijke handtekening staat onder de hele actie”. Cohen zelf vertelde dat Fakhrizadeh jarenlang door de Mossad was gevolgd. Over liquidaties in het algemeen: „Als de man in staat is de burgers van Israël in gevaar te brengen, dan moet hij ophouden te bestaan.” Maar Israël is de kwaadste niet. In sommige gevallen krijgt een potentieel doelwit te horen dat hij beter een ander vak kan kiezen, en dat was tot Cohens genoegen wel eens gebeurd.

Cohen beschreef ook in detail de diefstal van Iraanse nucleaire documenten uit een opslagplaats in Teheran in januari 2018. Daarbij kwamen ter plaatse twintig mensen van de Mossad in actie, geen van alle Israëliërs, aldus Cohen. Maar dat wisten we wel zo’n beetje; Netanyahu openbaarde de operatie drie maanden later op een persconferentie. Nieuw was, voor mij tenminste, wat Dayan invulde over de explosies in de verrijkingsfabriek in Natanz, vorig jaar. De explosieven waren door de leverancier ingebouwd in de marmeren fundering waarop de centrifuges waren geplaatst.

Cohens opvolger, David Barnea, had twee weken eerder bij zijn aantreden Iran eveneens gewaarschuwd dat het „de macht van de Mossad” zal blijven voelen. Heel interessant allemaal, ook door het moment van al die openhartigheid: nu Amerika en Iran proberen het nucleaire akkoord nieuw leven in te blazen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.