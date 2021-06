CDA’ers in het land verwachten goed weerwoord van partijtop. Maar een scheuring?

Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van het CDA in Hoogeveen, was in zijn tuin aan het werk toen zijn vrouw kwam vertellen dat Pieter Omtzigt uit het CDA was gestapt. „De dag had daarna een rouwrandje.” Want Kreuze is, al stemde hij niet op hem, sympathisant van Omtzigt. Voor zijn zijn raam hing nog de verkiezingsposter voor het Kamerlid: ‘Tijd voor een nieuw sociaal contract’. Kreuze keek op Facebook en zag dat mensen vonden dat híj ook maar moest opstappen. Hij liep een blokje om en kwam partijgenoten tegen. „Die waren ook in mineur. We zeiden tegen elkaar: waar kun je je idealen het beste realiseren? Dat is toch bij onze partij? Dan moet dat maar zonder Pieter, was onze conclusie.”

CDA’ers in het land zijn ontredderd door het vertrek van Omtzigt uit de partij. Veel afdelingen komen deze week bijeen om te praten over de vraag hoe het nu verder moet met de partij. Velen sympathiseren met het Kamerlid, vooral vanwege zijn vasthoudendheid in de Toeslagenaffaire. Ze zijn geschrokken van de notitie die hij schreef aan de commissie-Spies, die het verlies bij de verkiezingen evalueert. In dat vorige week uitgelekte document beschrijft het Kamerlid, dat ziek thuiszit, hoe eenzaam hij zich binnen de partij heeft gevoeld. Hij schetst de sfeer op het Binnenhof en bij zijn eigen partij als verziekt en corrupt.

De politiek in Den Haag is een beetje ziek. Ze moeten elkaar energie geven in plaats van alleen maar afbranden

Het heeft gemeenteraadsleden en andere lokaal actieve CDA’ers aan het denken gezet. Is hun partij nog wel dezelfde als vroeger? Wopke Hoekstra vinden de meeste CDA’ers wel slim en aardig, maar hij heeft voor hen lang niet dezelfde statuur als Lubbers of Van Agt. Ze vinden de koers van de partij de laatste tijd ook te veel zwabberen. Het zal toch niet werkelijk zo zijn dat de partij zich heeft laten omkopen door anonieme geldschieters, zoals Omtzigt vermoedt?

Over Kamerleden zijn ze meestal wel tevreden. Die onderhouden goed contact met wat er leeft in gemeenten. Maar over het partijbestuur en de ministersploeg leven twijfels. Zijn dit nu de juiste mensen om hun CDA te leiden? De partijtop heeft na het vertrek van Omtzigt heel wat uit te leggen, vinden zij.

Dat wil nog niet zeggen dat ze nu meteen massaal Omtzigts voorbeeld volgen en hun lidmaatschap opzeggen. Sommigen blijven zeker lid, anderen wachten het weerwoord van de partij af. Ze willen hun werk in de lokale politiek niet zomaar in de steek laten. Het Haagse moddergooien, dat is toch iets anders dan hoe het eraan toegaat in gemeenten en provincies, vinden ze. Albert van der Ploeg, afdelingsvoorzitter voor het CDA in het Friese Dantumadiel, kreeg zaterdag een telefoontje van een van zijn leden, een mevrouw die al vijftig jaar lid is. Ze was onthutst door de scheldwoorden in de notitie-Omtzigt. „Ik krijg normaal nooit telefoontjes over wat er landelijk gebeurt. Wij zijn een christelijke partij en horen normen en waarden te hebben, dit soort dingen hoort niet.”

Volgens Van der Ploeg is de frustratie onder gewone leden over wat er in Den Haag gebeurt groot. „De politiek in Den Haag is een beetje ziek. Ze moeten elkaar energie geven in plaats van alleen maar afbranden.”

Het CDA doet in veel gemeenten en provincies mee in coalities. CDA’ers zien hun partij daar als een betrouwbare, stabiele partner. Dat willen ze graag blijven. In de gemeente Neder-Betuwe werkt het CDA samen met SGP en VVD. „Wij hebben een fractie waar we gelukkig heel goed met elkaar door één deur kunnen”, zegt wethouder Herma van Dijkhuizen. De samenwerking in de coalitie loopt volgens haar ook prima. „We hebben gezegd: we laten ons hierdoor niet van de wijs brengen.” Misschien dat de vrouw van Omtzigt er ook zo over denkt, zegt de wethouder. Ayfer Koç maakte zaterdag bekend dat ze fractievoorzitter wil blijven van het CDA in Enschede. Ze schreef dat ze haar „christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken” binnen het CDA.

Zelfonderzoek

Veel CDA’ers hadden hadden gehoopt dat de partijtop er toch nog uit zou komen met Omtzigt. Maar dan hadden beide partijen een beetje moeten „slikken en toegeven”, zegt Van Dijkhuizen. „Waar twee vechten hebben twee schuld.”

Voor CDA-politica Margreet Bosma, fractievoorzitter in het Overijsselse Zwartwaterland, kwam het vertrek van Omtzigt niet meer onverwachts. „Nu dit op straat lag werd het heel moeilijk om nog op een goede manier met elkaar verder te gaan.” Ze snapt dat CDA’ers het relaas van Omtzigt „heftig” kunnen vinden, maar Bosma vond het inhoudelijk „eigenlijk gewoon een heel goed stuk”. „Als hij schrijft dat het CDA kleur moet bekennen en weer helder moet maken voor welke politiek het staat, dan vind ik dat een goed advies.”

Erik-Jan Kreuze, die het document las, heeft zich verwonderd over het stuk. Het had niet de kwaliteit die hij van Omtzigt gewend is. „Er stonden taalfouten in die de autocorrectie er zo uithaalt. Alsof hij het rats-rats in elkaar had gesleuteld.” Hij leest in het stuk vermoeidheid, frustratie en rancune. „We moeten Pieter Omtzigt niet heilig verklaren. Het was sterk geweest als hij een paragraaf had geschreven over wat hij zelf niet goed heeft gedaan.” Maar er staan ook wezenlijke kritiekpunten in waar de partijtop iets mee moet. „Hij schrijft dat hij zich eenzaam voelde in de fractie. Daar zou ik meer over willen weten, bijvoorbeeld wat de rol van Pieter Heerma, de toenmalige fractieleider, is geweest.”

Er zijn te veel snelle carrièremakers gekomen, die weinig relatie met de achterban hebben

Kreuze vindt dat er binnen de partij voldoende ruimte is „voor ongemakkelijke vragen”. Zelf is hij lid van CDA Midvoor, dat hij omschrijft als een „club van veranderingsgezinden, ontstaan in de periode van het kinderpardon”. „Ik reken mezelf tot de kritische CDA’ers, maar ik heb helemaal nog geen gedachten over vertrekken.”

Carrièremakers

„De partij landelijk heeft koorts”, zegt Werner van Katwijk, gemeenteraadslid in Utrechtse Heuvelrug, die al vijftig jaar lid is van de partij. Hij heeft de partijcultuur in die tijd zien veranderen, en niet ten goede. „Er zijn te veel snelle carrièremakers gekomen, die weinig relatie met de achterban hebben, mensen die niet binnen de partij groot gegroeid zijn.”

Van Katwijk is een „groot fan” van Omtzigt sinds hijzelf namens een belangenvereniging voor ouders in het onderwijs mocht spreken bij een hoorzitting in de Kamer. Na afloop waren alle Kamerleden snel weg, op één na. „Pieter Omtzigt kwam naar me toe, hij wilde van de hoed en de rand weten.” Sindsdien volgt hij het Kamerlid. Hij heeft ook Omtzigts stuk gelezen. „Dat geeft het idee dat hij compleet verkeerd behandeld is. Er staan brisante dingen in. De partijtop zal met een goed verhaal moeten komen.”

De CDA’ers in het land vinden dat daar niet mee gewacht kan worden totdat Liesbeth Spies eind van de maand klaar is met haar evaluatie van de verkiezingen. Alle leden hebben mailtjes van de partijtop gekregen waarin wordt opgeroepen ‘elkaar vast te houden’. Deze week worden er online sessies georganiseerd waarbij CDA’ers vragen kunnen stellen.

„De onrust moet niet te lang duren”, zegt Van Katwijk. „Ik denk dat heel wat mensen op lokaal niveau hun knopen tellen. Ik heb het er zelf ook moeilijk mee. Je kunt niet zeggen: het is business as usual en we gaan weer verder.”

De Stichting Sociale Christendemocratie plaatste zondag de oproep voor een vervroegd CDA-congres binnen acht weken om de ontstane situatie te bespreken. Als 300 leden de oproep steunen, komt zo’n congres er. Van der Ploeg vindt dat een goed idee, mits de leden daar volop de ruimte krijgen om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten. „Het moet niet direct weer over eenheid gaan. Laat maar eens even horen wat er leeft, dat mag best in het openbaar.”

Maar niet iedereen wil een congres: CDA Midvoor is daartegen. Dit ledennetwerk roept het bestuur op zo snel mogelijk onderzoek te doen naar alle misstanden waarvan Omtzigt gewag maakt en niet te berusten in een definitieve breuk tussen het Kamerlid en de partij.

Van der Ploeg maakt zich ernstige zorgen om wat er in zijn CDA gebeurt. „We hadden Sywert, de integriteitskwesties in Limburg, nu het vertrek van Pieter. Ik vraag me af of we de bodem nu bereikt hebben. Het CDA moet echt weer gaan nadenken over onze boodschap en kernwaarden.”

Brandbrief

Over wat de crisis in de partij voor de formatie betekent, verschillen de CDA’ers in het land van mening. Sommigen vinden dat hun partij moet afzien van regeringsdeelname en eerst de eigen wonden moet helen. Anderen zien het CDA als onmisbaar voor een stabiele coalitie. CDA-leider Hoekstra zei maandag na gesprekken met informateur Mariëtte Hamer: „U zult begrijpen dat ik de komende weken in de allereerste plaats bezig ben met het CDA.”

Albert van der Ploeg uit Dantumadiel vindt dat het CDA nu niet moet gaan onderhandelen. Zijn afdeling ondertekende in april een brandbrief aan het partijbestuur om niet met de VVD van Mark Rutte te gaan regeren. Van der Ploeg vindt dat het CDA eerst intern „orde op zaken moet stellen”. Hij is bang dat andere partijen de zwakke positie van het CDA zullen misbruiken. „De formatie is een hard spel, en we zijn nu een troef als Pieter kwijt.”