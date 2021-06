CDA maakt donateur van 1 miljoen euro bekend

Het CDA heeft in een verklaring op haar website gereageerd op het uitgelekte document van Pieter Omtzigt. Volgens de partij is er inderdaad een miljoen euro binnengekomen van één donateur, maar was het overzicht waar dat op vermeld stond nog niet gepubliceerd. Het gaat om Hans van der Wind, miljonair en volgens het CDA vaste donateur van de partij. In de verklaring wordt benadrukt dat donateurs op geen enkele manier „de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden”.

Aanleiding voor de verklaring van het CDA is een uitgelekt document dat Pieter Omtzigt schreef voor een partijcommissie die de verkiezingsnederlaag van het CDA onderzoekt. In deze notitie schrijft Omtzigt dat „bijna een miljoen van het campagnebudget van drie sponsoren lijkt te komen. En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen”. Na het uitlekken van de notitie zegde Omtzigt zijn lidmaatschap voor de partij op.

Zoals de wet voorschrijft, moeten politieke partijen in Nederland giften boven de 4.500 euro melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Donaties die binnen 21 dagen vóór de verkiezingen binnenkwamen, kwamen niet op het overzicht van 2021 te staan. Volgens het CDA is de donatie in kwestie daardoor niet meegenomen in het jaaroverzicht van het ministerie van dit jaar. „Om volledig transparant te zijn over de donaties” publiceert de partij het overzicht voor 2022 alvast.

In het overzicht is te zien dat het CDA een miljoen euro heeft gekregen van één persoon, Hans van der Wind, tevens voorzitter van de commissie fondsenwerving van de partij. De donateur zelf schrijft de partij „al sinds 2006 met substantiële bedragen” te steunen en dat die donaties allemaal geregistreerd staan. „Daar is niets geheimzinnigs aan”, schrijft hij. Het CDA benadrukt verder dat donateurs geen invloed hebben op de koers van de partij en te betreuren dat dit beeld is ontstaan.

CDA-leden willen congres na Omtzigt-rel

Ondertussen hebben zeker vijfhonderd leden van het CDA zich achter een initiatief van de Stichting voor Sociale Christendemocratie geschaard om een CDA-congres te houden met betrekking tot de recente gebeurtenissen rond de partij en Omtzigt, liet de stichting maandagavond weten. Volgens de statuten was daar ten minste één procent van de leden, oftewel driehonderd leden, voor nodig. Henriëtte van Hedel, woordvoerder van de stichting, zegt tegen NRC dat het partijbestuur nu binnen acht weken een partijcongres moet organiseren.

Pieter Omtzigt verloor een eerdere lijsttrekkersverkiezing maar nipt van Hugo de Jonge en hij werd met ruim 340.000 voorkeursstemmen gekozen in de Tweede Kamer. Binnen het CDA is dan ook geschrokken gereageerd op zijn uitgelekte notitie en het daaropvolgende vertrek. Volgens Van Hedel kunnen het bestuur en partijleider Hoekstra op een CDA-congres uitleg geven over de gang van zaken van de afgelopen weken en verantwoording afleggen.