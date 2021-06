‘Bij sneeuw en regen zijn de fooien hoger’

in

‘Ik hou van het studentenleven vanwege de feestjes en gezelligheid. Ik ben ook lid van een roeiclub waar ik twee tot drie keer per week train, naar borrels ga en in commissies zit. Maar toen de lockdown van kracht werd, viel dat ineens allemaal weg.

„In januari ben ik daarom begonnen als fietsend bezorger bij Thuisbezorgd. Om de verveling tegen te gaan én omdat het me leuk leek sportief bezig te zijn. Het was niet moeilijk de baan te krijgen. Als student word je online gebombardeerd met vacatures van het bedrijf.

„Ik draai nu ongeveer twee à drie keer per week een dienst van vier uur. Zo lang duren de diensten maximaal: daarna zijn de elektrische fietsen leeg. Soms draai ik een dubbele shift, dan wissel ik halverwege van fiets. Het is leuk werk om te doen. Ik leer de stad beter kennen en iedereen is blij als ik eten kom brengen. Na zessen is het vaak wel aanpoten: dan ben ik non-stop bestellingen aan het ophalen en wegbrengen.

„Ik krijg het minimumloon betaald: 10,30 euro per uur. Daarnaast krijg ik vakantiegeld en fooi. De hoogte van die fooi verschilt. Bij sneeuw en regen en op feestdagen geven mensen vaak wat meer. Gemiddeld komt het voor mij neer op ongeveer 25 tot 30 euro per maand.”

uit

‘Ik hoef niet rijk te zijn, maar vind het wel fijn als ik genoeg geld heb voor vakantie of om uit eten te gaan. Als ik op het terras een speciaalbiertje bestel, wil ik niet hoeven denken: ‘dit kost me 5,50 euro’. Ik wil denken: ‘wat is het hier gezellig’.

„Sinds ik deze bijbaan heb, kan ik goed rondkomen. Vroeger zat ik aan het eind van de maand nog weleens krap. Hoewel ik mijn spaargeld liever niet aanbreek, moest dat soms wél. Ik hou niet strak bij wat ik verdien en uitgeef, maar kijk soms wel of mijn vaste lasten lager kunnen. Ik had bijvoorbeeld een Swapfiets en heb nu een normale fiets gekocht. Ik haalde het geld dat je betaalt voor service er niet uit.

„Hoe makkelijk ik geld uitgeef, verschilt. Aan horeca kan ik spontaan best wat uitgeven. Maar als ik elektronica aanschaf, kan ik juist weer maanden twijfelen, afwegen en video’s bekijken over de producten die ik overweeg te kopen. Ik ben een beetje een gadget-freak en geef bovengemiddeld veel uit aan Apple.

„Mijn zorgverzekering betaal ik zelf, maar mijn ouders betalen het eigen risico. Ik heb diabetes type 1, dus ik ben altijd binnen een maand door dat bedrag heen. Bij het bezorgen heb ik geen last. Ik fiets elektrisch, dus dat is niet te zwaar. Ik heb een sensor op mijn arm die continu mijn glucosewaarden meet en ik zorg dat ik altijd snelle suikers bij me heb. Ik heb op mijn werk gezegd dat ik diabetes heb, en mag altijd rust nemen als dat nodig is. Dan is het eten maar een keer iets later.”

Netto-inkomen: werk 400 euro (gemiddeld), studielening 1040,58 euro, zorgtoeslag 107 euro Vaste lasten: kamerhuur (437 euro, inclusief g/w/l), zorgverzekering (128,75 euro), inboedelverzekering (4,97 euro), boodschappen (250 euro), horeca (80 euro), telefoon (35 euro), Netflix (12 euro), iCloud (3 euro), sporten (25 euro), kleding (150 euro). Sparen: 50 euro naar beleggingsaccount Laatste grote aankoop: weekendje Friesland met vriendin (150 euro per persoon)