Zomerse dag aan de kade van de Amsterdamse Amstel.

Meisje 1: „Al die zwemmende mensen, ik spring er echt niet in hoor, zo vies met al die bacteriën.”

Er arriveert een aantal druipende jongens waarop meisje 1 opspringt en hen allemaal twee kussen geeft.

Meisje 2: „Nou Juul, qua bacteriën kan jij nu net zo goed die Amstel in.”

