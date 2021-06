Adyen duur? Niet als de tegenvallers uitblijven

Is Adyen een goed aandeel? Waarom staat Adyen zo hoog? Is Adyen overgewaardeerd? Uit de lijst zoeksuggesties die Google voor je uitrolt, blijkt direct dat veel mensen het internet om raad vragen over dit fintech-bedrijf dat online betalingen verwerkt.

Adyen is een parel op de Nederlandse beurs: zeldzaam en kostbaar. In een jaar tijd verdubbelde de waarde ervan ruimschoots: van 820 euro in januari 2020 naar ruim 1.900 euro in januari van dit jaar. In februari volgde een piek van 2.200 euro. Sindsdien schommelt de koers tussen de 1.700 en 2.100 euro.

Dat de beurskoers, zeker gezien de onstuimige groei van vorig jaar, een beetje kabbelt, komt volgens beursanalist Corné van Zeijl van Actiam doordat groeiaandelen nu eenmaal rentegevoelig zijn. Met het oog op een mogelijke rentestijging, die met name in de VS de afgelopen maanden werd verwacht, is het niet verwonderlijk dat de koers van Adyen stagneert. Van Zeijl: „Je ziet dat veel tech-aandelen het onder die omstandigheden wat slechter doen.”

Het Amsterdamse Adyen brak wereldwijd door toen het als eerste grote klant Groupon binnenhaalde – bekend van de kortingsbonnen. Inmiddels beschikt Adyen over een indrukwekkend klantenbestand. Een kleine greep: Spotify, Netflix, Airbnb, Facebook, Uber, Amazon, eBay. Een groot deel van die klanten bleek ook nog eens niet gevoelig voor de coronacrisis. Sterker: ze profiteerden er juist van.

Weliswaar beleefde Adyen in het tweede kwartaal van 2020 een kleine dip vanwege wegvallende reisbetalingen (denk: Airbnb), maar dat werd vervolgens ruimschoots goedgemaakt door de toename in online bankieren, winkelen en zakendoen. Enkele weken geleden schatten analisten van JPMorgan dat alleen al de toename van het aantal transacties via marktplaats eBay Adyen op jaarbasis 16 procent groei kan opleveren. Adyens omzetgroei in de eerste helft van 2021 zal volgens die analisten daarom hoger liggen dan de algemeen verwachte ruim 40 procent.

Toch is het niet vreemd dat mensen twijfelen of ze aandelen Adyen moeten kopen. Het bedrijf presteert goed, maar het aandeel is wel erg hoog gewaardeerd.

„Adyen is een moeilijk bedrijf”, bevestigt Van Zeijl. Ja, het laat goede cijfers zien en het overtreft de winstverwachtingen keer op keer. Zo boekte het bedrijf in 2020 een kwart meer omzet en 11 procent meer winst dan het jaar ervoor. Dat Adyen zelf het hele betaalsysteem gebouwd heeft en niet „zo’n bij elkaar geacquireerd zootje” is, maakt het bedrijf wat Van Zeijl betreft uniek en goed gepositioneerd.

Maar nu gaat het om schaalgrootte, zegt hij. „De ‘pijplijn’ van Adyen, waar alle betalingen doorheengaan, ligt er al. Of je nu een of twee transacties doet, maakt niet uit voor het systeem.” Met andere woorden: groei is mogelijk met minimale extra kosten. Adyen hoeft in feite alleen maar nieuwe klanten aan zich te binden. Van Zeijl: „De marge op alle extra omzet gaat dan richting de 100 procent.”

„Maar,” zegt hij, „het is wel een extreem duur aandeel.”

‘Duur’ vindt Martine Hafkamp van vermogensbeheerder Fintessa niet het goede woord. Eigenlijk gaat het hier om de hoge koers-winstverhouding: de aandelenkoers gedeeld door de verwachte winst per aandeel. Hafkamp: „Voor Adyen staat die op 224. Mastercard, een bedrijf dat ook betalingen verwerkt, staat op 57,5.”

Kan Adyen de groeiverwachtingen waarmaken, dan is het aandeel helemaal niet zo ‘duur’ als het nu lijkt. „De digitalisering zet door, uiteindelijk gaan we misschien wel naar een wereld zonder cash.”

Daarbij wijst Hafkamp wel op groeiende concurrentie van onder meer Mollie, Klarna en Stripe. „Met zo’n hoge koers-winstverhouding is er voor beleggers die nu nog in Adyen stappen weinig ruimte voor tegenvallers.”