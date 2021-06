Winnend Oranje maakte het zich onnodig moeilijk

De terugkeer van Nederland op het hoogste Europese podium zal lang worden gememoreerd als een spectaculaire wedstrijd waarin Nederland het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Een 2-0 voorsprong werd weggegeven, maar vlak voor tijd bracht Denzel Dumfries de Arena weer in extase: 3-2. Nederland won zo zijn eerste duel op het EK, terwijl niemand daar nog op had durven hopen, na de taferelen in de slotfase.

In de uren daarvoor was het feest geweest. Niet alleen het Nederlands elftal, maar ook de fans waren weer present. Voorzien van oranje pluche mutsen, oranje capes, zonnekleppen, klomphoeden, indianentooien, zonnebrillen en tientallen andere accessoires betraden 16.000 supporters de tribunes in de hoop op een wervelend begin van het EK. Het Oranjelegioen, ooit door Roemeense supporters verwelkomd met het spandoek: „Jullie zijn geen voetbalsupporters. Jullie zijn clowns.”

Na twee gemiste eindtoernooien op rij en een ingrijpende gezondheidscrisis wekte het geen verwondering dat de openingswedstrijd van Oranje elftal gepaard ging met taferelen die je tot een maand geleden niet had kunnen voorstellen.

Lees ook: Vanaf minuut één is Frank de Boer de strak gespannen snaar

Rare dag

Toch was het ook een rare dag, die voor veel voetballiefhebbers begon met een check op hun telefoon. Hoe zou het zijn met Christian Eriksen? Voor het oog van de wereld werd de 29-jarige Deen zaterdagavond gereanimeerd tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Een dramatisch tafereel dat ook de Nederlandse internationals niet onberoerd liet.

In Zeist riepen de beelden heftige herinneringen op, vertelde bondscoach Frank de Boer voor de wedstrijd. Aan het lot van Ajacied Abdelhak Nouri. Aan de hartproblemen van international Daley Blind die sindsdien met een kastje in de borst speelt. De geplande bespreking werd uitgesteld. Voetbal was ineens iets futiels.

Ruim 24 uur later niet meer. Powerplay in de openingsfase. Memphis Depay die na een minuut richting doel marcheert en de vuisten van Georgiy Bushchan treft. Daarna de (gemiste) kans voor Denzel Dumfries en de uithaal van aanvoerder Georginio Wijnaldum net over de lat.

Neemt niet weg dat de Arena soms zijn adem inhield als de handige Oekraïense buitenspelers pingelend richting het doel trokken. Soms braken ze door, maar dan was er altijd nog Maarten Stekelenburg, de 1,98 meter lange veteraan (38) die tussen de palen rust uitstraalt en de ballen ogenschijnlijk eenvoudig pareerde.

Toch was het vooral een andere ‘reus’ die de aandacht op het veld trok. Een voor Nederlandse begrippen atypische spits: Wout Weghorst. Hij hangt en sleurt, maakt meters, is zijn driftige gelaatstrekken niet altijd de baas en verdedigde ook tegen Oekraïne als een bezetene mee, terwijl hij intussen om de bal vraagt en zijn harde werken in de tweede helft beloond zag worden toen hij het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, de 2-0, na de eerste treffer van Georginio Wijnaldum.

In Duitsland konden ze niet begrijpen dat de topschutter van VfL Wolfsburg lang een twijfelgeval was voor de EK-selectie. Was de Tukker maar iets verder oostwaarts geboren – dan hadden de Duitsers het wel geweten, met dat instinct voor goals.

Missie

De Nederlandse bondscoach hoeven ze dat niet meer te vertellen. Weghorst is een van de belangrijke troeven bij Frank de Boers missie om Oranje weer te laten schitteren op dit EK. Wat ondanks deze eerste wedstrijd niet makkelijk wordt. Bij vlagen oogde Oranje kwetsbaar, vooral defensief. Geen Virgil van Dijk, en inmiddels ook geen Matthijs de Ligt. Maar de jonge Jurriën Timber stond zondag knap zijn mannetje als vervanger van De Ligt. Alsof hij niet pas 19 maar 29 jaar is.

Lees ook: Een dik uur voor de wedstrijd wordt de tv buitengezet

In de hoop op successen van weleer, die paar toernooien waar Nederland als wereldtop werd beschouwd, moest het publiek bijna een uur wachten voordat het betere veldspel ook daadwerkelijk in doelpunten werd omgezet. De eerste kwam van de linkervoet van Wijnaldum (knap geplaatst), de tweede van Weghorst, een droog schot waarvan andere spitsen zouden zeggen dat het een knappe treffer is; want als spits moet je immers op de juiste plek staan. En dat stond hij, de sleurende, altijd wuivende Weghorst.

Na zijn treffer werd het spannend. Want plots scoorde Oekräine. Twee keer. Eerst schoot Andrij Yarmolenko op fraaie wijze raak, daarna kopte Roman Jaremtsjoek de bal binnen.

Toch kwam het goed. Denzel Dumfries: door zijn kopbal kwam Nederland met de schrik vrij.