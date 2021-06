Novak Djokovic wint finale Roland Garros na vijfsetter tegen Tsitsipas

Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan Roland Garros gewonnen. De Serviër versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in vijf sets, met 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Het is de negentiende grandslamtitel uit de carrière van Djokovic.

De als eerste geplaatste Djokovic was favoriet voor de eindzege op het Franse tennistoernooi, maar in de finale was het zijn tegenstander Tsitsipas die de eerste twee sets won. Net zoals vrijdag tegen Rafael Nadal groeide Djokovic naarmate de wedstrijd vorderde, waar Tsitsipas mede door fysieke problemen moeite had met het sterke spel van de uiteindelijke winnaar.

In de vijfde set wist de als vijfde geplaatste Griek, die de Duitser Alexander Zverev in de halve finale had uitgeschakeld, nog een wedstrijdpunt weg te werken. Vervolgens sloeg Djokovic alsnog toe voor de eindwinst, waardoor hij nu de eerste mannelijke tennisser is die alle vier de grandslams twee keer heeft gewonnen.

De 34-jarige Djokovic zal zich nog moeten uitsloven om het recordaantal grandslams te breken. Op de gedeelde eerste plaats staan momenteel Roger Federer en Rafael Nadal met beiden twintig grandslams. Het volgende grote tennistoernooi is Wimbledon in Londen, dat eind juni van start gaat.