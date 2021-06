Nieuwe presentator De Vooravond: als advocaat al thuis bij de media

Alsof je bij Ajax debuteert in de Champions League, zei Khalid Kasem (43) in februari over wat zijn droomwens was: het presenteren van zijn eigen talkshow. Donderdag maakte BNNVARA bekend dat de advocaat vanaf 30 augustus de dagelijkse talkshow De Vooravond gaat presenteren, afwisselend met Sophie Hilbrand.

Opmerkelijk, omdat het huidige duo, Fidan Ekiz en Renze Klamer, vrij plotseling de wacht werd aangezegd. En vooral omdat Kasems tv-ervaring zich beperkt tot een uitzending van De Wereld Draait Door over het Ajax-talent Abdelhak Nouri en deelname aan De slimste mens.

Kasem geldt als een multi-talent, een razendsnelle leerling die zich onttrekt aan het idee dat je je moet toeleggen op één specialisme. Hij publiceerde begin vorig jaar een bestseller over het tragische lot van Nouri, met wie hij een intieme band had als mentor en begeleider. Hij stond met één been in de voetbalwereld, waar hij jonge spelers begeleidde en een zaakwaarnemerskantoor bijstond, en met het andere in de advocatuur - terwijl hij als een komeet door het medialandschap schoot. Tot hij vorige zomer door publicaties in het Algemeen Dagblad in verband gebracht werd met de onderwereld.

Kasem is de jongste in een gezin van zeven kinderen, zijn vader was gastarbeider uit Marokko die werkte in een zeepfabriek, zijn moeder stierf toen hij negen was. Kasem wilde niet deugen, werd op zijn vijftiende van school gestuurd, kwam in aanraking met justitie na vechtpartijen en winkeldiefstal, maar herpakte zich, ging werken op de hypotheekafdeling van ABNAMRO en studeerde rechten.

Smaadproces

Door de vele vertakkingen in zijn leven kwamen beeldbepalende dossiers op zijn weg. In mei, tijdens een zitting in een smaadproces dat hij voert tegen het AD en advocaat in ruste Oscar Hammerstein, bleek dat hij begin 2019 door de later geliquideerde Derk Wiersum is gevraagd om kroongetuige Nabil B. bij te staan in het veelomvattende Marengo-strafproces. Kasem sloeg het aanbod af. Volgens hemzelf omdat hij principieel tegen kroongetuigendeals is. Maar hij voorzag ook complicaties: hij zat op dezelfde basisschool als hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Kasems bekendheid begon als woordvoerder van de familie van Nouri, die in juli 2017 in elkaar zakte op het veld en door een te laat geconstateerde hartstilstand blijvend hersenletsel opliep. Er volgde een slepend conflict met Ajax over de schadevergoeding. Kasem bevestigt tegenover NRC dat hij niet langer als woordvoerder van de familie Nouri optreedt.

Samen met journalist Peter R. de Vries en diens zoon Royce richtte Kasem in 2017 een eigen advocatenkantoor op. Hij laat zich nu schrappen van het tableau en stapt dus uit de advocatuur. Het leiden van een talkshow zit Kasem „als een jas gegoten”, zei Peter R. De Vries vrijdag in de Volkskrant. „Ik heb nog nooit iemand ontmoet die denkt: Khalid is een lul. Hij is nieuwsgierig naar de ander, niet vervelend dominant, zoals ik. Je zult hem niet snel horen zeggen wat hij vindt.”

Momenteel loopt een door Kasem zelf aangespannen smaadzaak tegen het AD en Oscar Hammerstein. De kwestie draait om publicaties afgelopen zomer van het AD en uitspraken van de toen nog anonieme ex-advocaat van de Marengo-kroongetuige. Het AD schreef over ‘de overtuiging’ bij het OM dat Kasem in 2015 had gelekt naar de groep rond Taghi - op basis van anonieme bronnen en een onderschept bericht waar uit opgemaakt kon worden dat hij een handlanger van Taghi zou hebben geholpen aan vertrouwelijke opsporingsinformatie.

Deze kwestie kwam een jaar geleden naar buiten, vlak voor Kasem zou worden voorgesteld als opvolger van Matthijs van Nieuwkerk als presentator van de talkshow die DWDD moest vervangen. Na een zuiverend oordeel van de Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten afgelopen februari vroeg Eva Jinek in haar talkshow op RTL 4 zich af of BNNVARA Kasem nu alsnog zou aannemen: „Nu kunnen ze toch bellen?”

Dat gebeurde niet. Maar dat Kasems tv-carrière „in de knop gebroken” was, zoals in de smaadzaak eind mei werd betoogd, blijkt nu dus mee te vallen. Al kon Kasem dat op dat moment nog niet weten. BNNVARA stelt dat hij begin juni weer in beeld kwam, bij een evaluatie van De Vooravond, dat „urgenter” moet.

Verwondering

Het allereerste item, vorig jaar augustus, van De Vooravond ging over de wijze waarop het OM advocaten in de ervan beschuldigde te lekken naar Taghi’s organisatie. Hoe Kasem zelf aankijkt tegen het leiden van gesprekken over onderwerpen waar hij mee in verband is gebracht, of waarbij hij betrokken was, wil hij op dit moment niet delen. In een persbericht sprak hij in algemene zin over „verwondering, interesse en enthousiasme” die hij meeneemt naar de tafel. Voor vragen verwijst hij naar BNN-VARA. Een woordvoerder van de omroep noemt het juist een voordeel: „Hij neemt de kennis en kunde mee om die gesprekken te voeren.”

„Khalid neemt zijn ervaringen uit zijn vorige werk, maar wij zullen er altijd voor zorgen dat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. In het specifieke geval dat er een zaak in een nieuws komt waar Khalid bij betrokken is geweest, dan zullen we de afweging of hij het gesprek kan leiden zorgvuldig maken.”