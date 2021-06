Litouwen meldt toename illegale migranten via Wit-Russische grens

De grenswachten van Litouwen onderschepten dit jaar al bijna vierhonderd migranten uit het Midden-Oosten die zonder de juiste papieren de EU binnenkwamen vanuit Wit-Rusland. Eerder deze maand beschuldigde Litouwen het regime van Aleksandr Loekasjenko eerder van het opzettelijk doorlaten van personen en het aantal loopt sindsdien verder op.

Deze week hield de Litouwse grenspolitie zeker negentig mensen aan die de oversteek maakten. Het merendeel is afkomstig uit Irak. Begin juni meldde Polen ook al dat er dit jaar tientallen Syriërs en Tsjetsjenen het land in kwamen via de grens met Wit-Rusland, meldt Bloomberg.

Litouwen onderschepte dit jaar al zo’n vijf keer meer illegale migranten uit Wit-Rusland dan in heel 2020, toen er 81 migranten werden aangehouden. Hoewel er vorig jaar minder vluchtelingen de EU binnen kwamen als gevolg van de coronacrisis, was de Wit-Rusland-route in de jaren daarvoor niet veel populairder: in 2019 pakten de grenswachten 104 illegale migranten op, in 2018 slechts 46. De Litouwse grenspolitie heeft het ministerie van Financiën nu gevraagd om 11,5 miljoen euro extra om de bewaking op te schroeven van de 679 kilometer lange grens met Wit-Rusland.

Dat Litouwen denkt dat er opzet in het spel is, heeft Wit-Rusland aan zichzelf te danken. Loekasjenko dreigde na de meest recente Europese sancties dat hij drugs en migranten deze kant op zou gaan sturen. De EU legde sancties op aan Wit-Rusland omdat Minsk eind mei een Ryanair-vliegtuig dwong te landen. Eenmaal geland werden de dissidente journalist Roman Pratasevitsj (26) en zijn vriendin gearresteerd.