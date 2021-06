Braziliaanse president krijgt boete voor niet dragen mondkapje, coronacijfers België dalen verder

Geboortejaar 1993 aan de beurt voor vaccin

Mensen die in 1993 geboren zijn kunnen vanaf zondagochtend om 10.00 een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat meldde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) op zondagochtend via Twitter. Iedereen uit dit geboortejaar wordt geprikt met het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin.

In de afgelopen week zijn er gemiddeld ruim 205.000 prikken per dag gezet – 286 vaccinaties per minuut, blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal hebben zo’n twaalf miljoen Nederlanders ten minste één prik gekregen.