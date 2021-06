Zesvoudig kampioen schaatsen Igor Zjelezovski uit Wit-Rusland overleden

De Wit-Russische oud-schaatser Igor Zjelezovski is zaterdag op 58-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Russische schaatsbond bekendgemaakt, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Voorzitter Varvara Barysjeva van de bond noemt hem een „legende van de sport”.

Zjelezovski werd eind jaren tachtig en begin jaren negentig gezien als een van de beste sprinters ter wereld. Hij veroverde zes keer de wereldtitel sprint: in 1985, 1986, 1989, 1991, 1992 en 1993. Hij is daarmee nog steeds recordhouder. Ook won hij meerdere Olympische medailles: in 1988 won hij brons voor de 1.000 meter en in 1994 zilver. Die eerste Olympische medaille behaalde hij onder de vlag van de toenmalige Sovjet-Unie, bij de tweede kwam hij uit voor Wit-Rusland.

Vanwege zijn forse postuur stond Zjelezovski bekend als ‘de Beer van Minsk’, al kwam hij niet uit die stad. Over zijn doodsoorzaak is niks bekend gemaakt.