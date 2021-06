Vier Afghanen krijgen tien jaar celstraf voor brand vluchtelingenkamp Moria

Een Griekse rechtbank heeft zaterdag vier Afghaanse asielzoekers veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het aansteken van de branden die vluchtelingenkamp Moria in september 2020 verwoestten. Dat melden de BBC en het Franse persbureau AFP zaterdag. Door de branden raakten de 13.000 bewoners van het kamp op het Griekse eiland Lesbos hun onderdak kwijt.

De advocaten van de vier Afghanen zeggen in beroep te gaan en spreken van een oneerlijk proces. Zo zouden zij documentatie hebben waaruit blijkt dat drie van de vier minderjarig waren toen de branden uitbraken. De Griekse rechtbank veroordeelde hen niettemin als meerderjarigen. Ook berustte de zaak deels op de getuigenis van een andere Afghaanse asielzoeker, die de vier als daders had aangewezen. Volgens de advocaten deed hij dat omdat de vier Hazara’s zijn, een onderdrukte sjiitische minderheid in Afghanistan. Andere getuigen in de zaak waren ngo-medewerkers die in het kamp werkten en politieagenten en brandweerlieden, aldus AFP.

In maart veroordeelde een andere Griekse rechtbank al twee Afghanen - eveneens minderjarig ten tijde van de brand - tot vijf jaar cel voor betrokkenheid bij de brand. Die twee jongemannen werden volgens AFP door dezelfde getuige geïdentificeerd. Met 13.000 bewoners was Moria in september 2020 het grootste vluchtelingenkamp van Europa. De sfeer in het overbelaste kamp was destijds gespannen vanwege de coronabeperkingen. Inmiddels heeft Lesbos een nieuw tijdelijk kamp, met plaats voor ongeveer zesduizend migranten.

