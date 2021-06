Begrijp ik nou dat de nieuwe dierenwet in eerste instantie voorschreef dat geen enkel beest de mogelijkheid mag worden ontnomen om natuurlijk gedrag te vertonen? Inmiddels is dat teruggedraaid omdat Dion Graus daar iets te enthousiast op reageerde. Alle vrouwen rond het Binnenhof werden bloednerveus toen ze het kwijl uit de mond van de bronstige PVV’er zagen druipen. ‘Ruig van de richel’ noemt Wilders zijn collega steevast op feestjes. De vroegere mevrouw Graus vertelde op het Haagse hondenveldje dat haar ex zelfs de stofzuiger nog misbruikte. Maar iedereen weet: exen moet je nooit geloven.

Hoe is er bij het CDA op deze wet gereageerd? De leden van het Christen Democratisch Appèl willen vast duidelijkheid of de ‘teringhond Omtzigt’ aangelijnd mag worden en of ze hem een muilkorf mogen aanmeten. Want dat is de enige manier om het zinkende CDA nog te redden. Hoewel? Volgens mij is het sowieso te laat en tikt dit politieke partijtje binnenkort kansloos de zeebodem aan, waarna niemand het vermolmde wrak nog wil bergen.

Zelden een club gezien die zichzelf zo enthousiast naar de ratsmodee heeft geholpen. Wat heeft die Omtzigt ze op dit moment schitterend in de houdgreep. Paar maanden geleden was dat anders. Toen zat partijgluiperd Sywert enthousiast te schrijven aan het humane verkiezingsprogramma, terwijl de rest van de partijbobo’s Hitler-snorretjes tekende op het gezicht van de veel te principiële Tukker. Op dat moment had Hugo van Pieter gewonnen. Wel nipt en met hulp van tweedehands sjoemelsoftware die geleverd was door een achterneef van onze Sywert, maar dat is iets voor kniesoren. Bijna was de fraude uitgekomen omdat mevrouw Omtzigt werd bedankt voor haar stem op Hugo. Gelukkig werd er net op tijd een onafhankelijke deskundige gevonden die met zijn hand op zijn gelovige hart kon verklaren dat alles volgens de regels was gegaan. Deze deskundige was een dispuutsgenoot van onze Sywert, die op dat moment als kakelverse miljonair al genoot van zijn overvolle bankrekening. Een genot dat hij behalve met zijn partners in crime Bernd Damme en Camille van Gestel met niemand kon delen. Gisteren hoorde ik dat die Bernd Damme tegenwoordig door zijn vrienden Gadver wordt genoemd. Hopelijk levenslang. Dat hij die bijnaam later rustig aan zijn kinderen mag uitleggen.

Even iets anders: is onze Sywert al de partij uitgetrapt nu hij met het schaamrood op zijn gereformeerde kaken aan Twan Huys heeft opgebiecht hoe smerig hij de boel belazerd heeft? Of vindt er eerst een intern onderzoek plaats? Net als naar het feit via welke prominente CDA’ers Sywert zijn centen heeft binnengeharkt. En misschien is het ook handig dat ze intern onderzoeken wat er waar is van de roddel dat de partij van obscure sponsors een miljoen heeft gevangen in ruil voor gunstige toezeggingen van Wopke. Er is vast wel een broer van Sywert die daar eens naar wil kijken. En misschien is er ook nog wel een zwager van Van Lienden die objectief wil nagaan wie Pieter nou precies voor labiele psychopaat heeft uitgemaakt. Het zou ook een mooi klusje voor de werkloze Camiel Eurlings kunnen zijn. Bij hem is het verval uiteindelijk begonnen.

Inmiddels begrijp ik dat partijleider Wopke heeft gezegd dat het intern allemaal goed komt. En andere partijleden laten zachtjes doorschemeren dat Pieter ziek is. Meer zeggen ze niet, maar we voelen wat ze bedoelen. Pieter is ziek. Doodziek.

Persoonlijk denk ik dat die Pieter de gezondste van het hele zootje is. En dat weten ze binnen het CDA zelf ook wel. Nu is het alleen de vraag hoe ze hem een beetje fatsoenlijk kunnen ruimen. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Ze hebben gewoon de verkeerde te pakken genomen en dit door Pieter gelekte document betekent de absolute doodsteek voor de partij. Heeft Sywert zijn partijprogramma zomaar ‘om niet’ geschreven. Dat is pas zielig. Zal hij dit weekend dat gejatte geld teruggeven? Dat gerucht gaat.

Kom op Sywert, wees een echte kerel en doe het. Als Amalia het zelfs kan…

