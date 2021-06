Poetin: betrekkingen tussen Rusland en VS hebben dieptepunt bereikt

De betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten hebben een dieptepunt bereikt, aldus de Russische president Vladimir Poetin vrijdagavond in een interview met de Amerikaanse nieuwsorganisatie NBC News. In het gesprek, krap een week voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden, was Poetin overigens niets anders dan lovend over Bidens voorganger Donald Trump. Hij is volgens de Russische president „een kleurrijk persoon” en „een buitengewoon individu”.

NBC News toonde slechts enkele fragmenten van het interview, dat maandag in z’n geheel in de VS wordt uitgezonden. In deze fragmenten geeft Poetin geen concrete oorzaken voor de volgens hem verslechterde betrekkingen tussen de landen. Wel reageert hij op een interview van Biden in maart. In een gesprek met het Amerikaanse nieuwsprogramma ABC News noemde de Amerikaanse president Poetin een moordenaar , hoewel hij die aantijging verder niet onderbouwde. Poetin heeft dergelijke beschuldigingen al „tientallen” keren gehoord en maakt zich daar geen enkele zorgen over, zo zegt hij tegen NBC News. De uitspraken van Biden doet hij af als „machogedrag”.

In het interview komt ook de dood van Russische dissidenten aan bod, wier vergiftigingen vermoedelijk zijn uitgevoerd door Russische geheim agenten. De journalist wijst onder meer op de dood van de Russische spion Aleksandr Litvinenko, die in 2006 om het leven kwam door vergiftiging met een radioactieve stof. In een ontwijkende reactie laat Poetin in het midden wie verantwoordelijk is voor de dood van de dissidenten.

Donald Trump

De Russische leider blikt verder terug op het voormalige presidentschap van Trump, die onder meer qua achtergrond volgens hem „radicaal” anders is dan Biden. Zo is de huidige president al vrijwel zijn hele leven politiek actief, terwijl dat bij Trump niet het geval was. Je vindt hem leuk of niet, aldus Poetin over Trump, „maar hij is getalenteerd, anders was hij geen president van de VS geworden”. Trump en Poetin hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk steun voor elkaar uitgesproken.

Poetin en Biden treffen elkaar woensdag voor een ontmoeting in het Zwitserse Genève. Daarin gaat de Amerikaanse president volgens het Witte Huis diverse onderwerpen aankaarten, zoals vermoedens van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en mogelijke Russische betrokkenheid bij een recente hack op een Zuid-Amerikaanse vleesproducent.

Correctie (12 juni 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat een Amerikaanse vleesproducent was gehackt. Het ging om een Braziliaans bedrijf. Dat is hierboven aangepast.