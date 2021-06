Omtzigt zegt CDA-lidmaatschap op, wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid

Kamerlid Pieter Omtzigt zegt zijn CDA-lidmaatschap op. Dat heeft hij zaterdag laten weten op Twitter. Op den duur wil hij terugkeren als zelfstandig Kamerlid, maar eerst wil hij naar eigen zeggen herstellen van zijn burn-out. „Ik heb verder nog geen enkel besluit genomen over hoe ik mijn politieke toekomst ga vormgeven en zal daar pas over besluiten wanneer ik volledig ben hersteld”, aldus Omtzigt.

In een interne memo die deze week uitlekte, schreef de politicus dat hij zich de afgelopen maanden niet gewaardeerd en soms onveilig heeft gevoeld binnen zijn partij. Die vertrouwelijke inbreng is volgens Omtzigt „op onbekende wijze” gelekt naar De Limburger. „Nu dit stuk en mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren. Dat is jammer, maar wel overduidelijk”, aldus Omtzigt. „Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.”

Van Rij en CDA-leider Wobke Hoekstra zijn „ontzettend teleurgesteld en geschrokken”, schrijven zij in een reactie op Twitter. Zij zeggen de stap van het Kamerlid te respecteren, maar „op een andere uitkomst” te hebben gehoopt. Samen met Omtzigt zouden ze „er alles aan” hebben gedaan om de breuk te voorkomen. Dat Omtzigts memo is gelekt, noemen ze „zeer beschadigend” en ze bedanken het Kamerlid voor zijn „jarenlange tomeloze inzet”.