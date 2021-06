Oppositie Algerije roept op tot boycot parlementsverkiezingen

Volgens oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties treden veiligheidstroepen regelmatig hardhandig op tegen burgers met afwijkende meningen. De afgelopen weken zijn tientallen activisten gearresteerd, onder wie een Hirak-aanhanger en twee journalisten afgelopen donderdag. Een van hen, Khaled Drareni, staat bekend als een voorvechter van persvrijheid.

Amnesty International noemde de arrestaties vrijdag in een verklaring „een huiveringwekkende escalatie van de repressie door de Algerijnse autoriteiten”. Daarmee schenden ze volgens de mensenrechtenorganisatie het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging voorafgaand aan de verkiezingen. Oppositieleden eisen dat de zittende elite in zowel de politiek als het leger vertrekt.

Abdelaziz Bouteflika

Het Algerijnse parlement heeft 407 zetels en duizenden kandidaten hebben zich dit jaar verkiesbaar gesteld. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds het gedwongen aftreden van president Abdelaziz Bouteflika in 2019. Hij was twintig jaar aan de macht en vertrok na massale protesten wegens corruptie, werkloosheid en repressie.

Acht maanden later werd de huidige president Abdelmadjid Tebboune gekozen. Ook die verkiezingen werden door de oppositie geboycot, de officiële opkomst was destijds slechts 40 procent. En hoewel Tebboune feitelijk aan de macht is, geloven veel Algerijnen dat het daadwerkelijke gezag nog altijd bij het leger ligt.

Vanwege het grote aantal kandidaten verwachten de Algerijnse autoriteiten de verkiezingsuitslag pas over ongeveer vijftien dagen bekend te zullen maken. De nieuwe regering en het nieuwe parlement staan na de verkiezingsuitslag voor grote uitdagingen. Het Noord-Afrikaanse land kampt met een scherpe daling van de olie- en gasinkomsten en politieke instabiliteit.