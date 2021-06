Na de Europese titel richten de Nederlandse hockeyers zich op het grote doel: Tokio

Terwijl de Nederlandse hockeymannen een ererondje door het Wagener Stadion lopen en uit de speakers het „Campeones, Campeones, olé, olé, olé” klinkt, verschijnt op de digitale boarding achter de doelen een tekst die het net behaalde succes direct in perspectief plaatst: „Succes TeamNL!”

Want het Nederlands team mag dan zaterdagmiddag in Amsterdam de zesde EK-titel in de geschiedenis hebben gewonnen – in de finale werd Duitsland verslagen na shoot-outs –, het grote doel ligt straks in Tokio. Dan reizen de hockeyers als onderdeel van de Nederlandse equipe, dat officieel TeamNL heet, naar de Olympische Spelen op jacht naar goud.

„Ik sta hier blij en trots, maar dit is pas het begin van de zomer”, zegt bondscoach Max Caldas na afloop van de finale. „Het EK is een prachtig toernooi, maar de grote job moet nog komen.”

Over zes weken beginnen de Olympische Spelen. Normaal vinden die niet in hetzelfde jaar plaats als het EK, maar het coronavirus gooide de kalender overhoop, en daarmee ook de voorbereiding van het Nederlands hockeyteam, zegt Caldas. „We hebben dit toernooi als voorbereiding op de Spelen moeten gebruiken, dat zouden we normaal anders doen.”

Lees ook: Zonder die gemakzucht kan Frédérique Matla ’s werelds beste hockeyster worden

Caldas besloot onder meer al voor het EK de olympische selectie bekend te maken, zodat hij met hetzelfde team op het EK kon spelen. Een bewuste keuze, legt hij uit. „Dat geeft rust binnen de selectie, en zo kunnen we al veel meer doen met de geselecteerde spelers dan normaal.”

Tijdstraf

Een van de spelers die goed gedijt bij de verstrekte duidelijkheid is keeper Pirmin Blaak. Tijdens de halve finale tegen België en de groepswedstrijd tegen Duitsland was hij de beste speler van het veld, al ging hij bij die laatste wedstrijd ook de fout in door in het vierde kwart een bal weg te trappen na een fluitsignaal. Dat leverde hem een tijdstraf op, waarna Duitsland in de laatste twee minuten twee keer scoorde en de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.

Ook in de finale is het Blaak die Nederland in de wedstrijd houdt. Zeker in de eerste helft is Duitsland duidelijk beter, en komt het terecht op voorsprong via een strafbal, gegeven nadat Jorrit Croon in de strafcirkel de bal op zijn lichaam krijgt.

De Nederlander Lars Balk (links) probeert de Duitser Constantin Staib af te stoppen in de EK-finale. Foto Willem Vernes/ANP

Van dit Nederlands team is het echter moeilijk winnen. Het team is onder Caldas wat defensiever gaan spelen, waardoor het minder kansen tegen krijgt, en leunt voor doelpunten op het creatieve vermogen van de spelers voorin.

Bovenal is de wilskracht van de spelers groot. In de halve finale tegen België kwamen de hockeyers al twee keer terug van een achterstand, en ook in de finale komt Nederland langszij, via een Duits eigen doelpunt na een fel begin van de tweede helft. „We hebben laten zien dat we mentaal weerbaar zijn”, zegt Blaak. Een aspect van het spel waar het team hard aan heeft gewerkt, zegt Caldas. „In Nederland willen we graag mooi en attractief hockeyen, maar ik wil winnen. We zijn ons er heel erg van bewust dat we het voor een belangrijk deel van onze mentaliteit moeten hebben. Dat is echt een aandachtspunt geweest.”

Luid gejuich

Duitsland lijkt echter toch Europees kampioen te worden als het vier minuten voor tijd op voorsprong komt. In de laatste seconde van de wedstrijd pusht Jip Janssen echter een strafcorner binnen, onder luid gejuich van ruim drieduizend toeschouwers. Die zijn tot dan toe door de stadionspeaker vooral verleid tot klapsalvo’s – juichen en zingen mag vanwege de coronamaatregelen niet. Maar na deze ontknoping lijken weinigen in het stadion daar nog bij stil te staan.

Opnieuw gaat de wedstrijd, net als tegen België, naar de shoot-outs. Daarin is het weer Blaak die uitblinkt. Hij stopt de tweede Duitse shoot-out, en als ook de volgende Duitser mist, kan Nederland en het aanwezige publiek na vier perfecte Nederlandse shoot-outs juichen. „We wilden dit toernooi, zo voor eigen publiek, gewoon winnen”, zegt Blaak, die werd uitgeroepen tot beste keeper van het EK, na afloop. „En dit is een boost voor ons vertrouwen in aanloop naar de Spelen.”

De spelers van het Nederlands hockey-elftal bedanken het publiek in het Wagenerstadion na de gewonnen finale tegen Duitsland. Foto Koen Suyk/ANP

Over zijn eigen prestaties tijdens dit toernooi is Blaak tevreden. „Ik heb wat rustiger gekeept, was heel gefocust en heb me niet laten afleiden door randzaken.” Dat hij nu het vertrouwen van de bondscoach heeft gekregen en onderdeel is van de Olympische selectie „doet me goed”, zegt Blaak.

De hockeyers krijgen nu tien dagen vakantie. Daarna volgt een trainingskamp in Madrid, en dan, eind juli, beginnen de Spelen. „Dat we hier winnen laat zien dat we goed op weg zijn”, zegt Caldas. „Maar op de Spelen zullen al die andere teams beter zijn dan nu. Wij moeten dat ook zijn.”