Na de reanimatie van Christian Eriksen volgt een onwerkelijke voetbalavond in Kopenhagen

Wezenloos staren ze voor zich uit. Sommigen huilen. Andere supporters houden elkaar vast of kijken met betraande gezichten naar hun telefoons.

Het enthousiasme in Stadion Parken in Kopenhagen is in een klap verdwenen, nu duidelijk is dat Christian Eriksen op het veld voor zijn leven vecht. De bekendste speler van Denemarken is kort daarvoor, in de 43ste minuut van de EK-wedstrijd tegen Finland, naar de grond gegaan, zonder een tegenstander in de buurt. Een slecht teken.

De fans in het stadion en miljoenen kijkers op het Europese continent zien hoe de voormalige Ajacied door toegesnelde paramedici moet worden gereanimeerd. Later zullen er positievere signalen over de gesteldheid van Eriksen naar buiten komen, maar op het moment zelf doen de onheilspellende beelden vooral denken aan het lot van Ajacied Abdelhak Nouri en andere spelers die tijdens een wedstrijd door hartproblemen werden getroffen, soms met dodelijke gevolgen.

Terwijl Eriksens ploeggenoten een kring vormen om Eriksen en de medici, verlaten de Finnen het veld, om in de kleedkamer af te wachten wat er wordt besloten over het restant van de wedstrijd; die was halverwege toen Eriksen tegen de grond ging. Dat het duel nog wordt uitgespeeld, lijkt op dat moment onwaarschijnlijk. „Dat moet je niet willen”, zeggen analisten op tv.

Hoopgevende foto

De 29-jarige Eriksen geldt als een van de belangrijkste spelers bij Denemarken. Hij speelde tussen 2008 en 2013 voor Ajax, ging toen naar het Engelse Tottenham Hotspur en speelt tegenwoordig bij het Italiaanse Internazionale. Zijn oude werkgever Tottenham twittert om 19.15 uur: „Al onze gedachten zijn bij Christian Eriksen en zijn familie.”

De schok is nog altijd groot als vijf minuten later via internet een hoopgevende foto wordt gedeeld. Daarop heeft Eriksen zijn ogen open, en lijkt hij met zijn eigen hand de medische apparatuur rond zijn gezicht vast te houden terwijl hij op een brancard van het veld wordt gereden richting de ambulance.

Is de foto echt? Deense media zijn voorzichtig. Authenticiteit is geen vanzelfsprekendheid in tijden van fakenews en beeldmanipulatie. Toch volgt even later de bevestiging: het beeld is afkomstig van een fotograaf van persbureau Reuters.

Deense fans applaudisseren voor Christian Eriksen nadat hij op het veld in elkaar was gezakt. Foto Friedemann Vogel/AP

Het is een eerste sprankje hoop, al snel gevolgd door een positief bericht van de Europese voetbalbond UEFA. De organisator van het EK meldt rond half acht dat Eriksen is gestabiliseerd.

Terwijl niemand nog verwacht dat de Denen en Finnen na deze gebeurtenissen zullen terugkeren op het veld, volgt rond acht uur opmerkelijk bericht: de wedstrijd wordt hervat. Nadat uit het nabijgelegen ziekenhuis signalen zijn gekomen dat Eriksen weer bij kennis is en zelfstandig ademt, laten beide elftallen weten het duel in Kopenhagen te willen afmaken. De spelers hebben contact gehad met Eriksen, blijkt uit interviews met Deense voetbalofficials. Eriksen zou zelf hebben aangegeven dat hij wil dat het duel wordt uitgespeeld.

Finse voetbalgeschiedenis

Het zorgt voor onwerkelijke beelden, als beide teams tegen half negen weer het veld betreden om de wedstrijd te hervatten. Het publiek klapt en zingt en de Finnen applaudisseren voor hun Deense opponenten die anderhalf uur eerder nog met natte ogen rond Eriksen hadden gestaan. Op de tribunes zijn de bierglazen weer gevuld. Op gezichten die eerder nog van verdriet betrokken waren, breekt langzaam weer een glimlach door. Willen de spelers voetballen, dan zullen deze fans hen aanmoedigen.

Maar een normale wedstrijd zal Denemarken-Finland niet meer worden. Zoals dat ook geldt voor dit EK. Terwijl de Denen in aanloop van het toernooi nog als outsider voor de titel werden gezien – mede dankzij Eriksen – en de Finnen vooral blij waren met hun deelname aan hun eerste grote toernooi ooit, werpt het incident nu al zijn schaduw over wat er nog komen gaat.

De Fin Joel Pohjanpalo (midden) scoort tegen Denemarken als doelman Kasper Schmeichel (rechts) in de fout gaat. Foto Wolfgang Rattay/AFP

Dat de Denen de wedstrijd verloren, ondanks hun status als favoriet, was in die zin niet zo verrassend als onder normale omstandigheden was geweest. Niemand die het doelman Kasper Schmeichel kwalijk zal nemen dat hij mistastte bij het winnende doelpunt van de Fin Joel Pohjanpalo in de 59ste minuut, een ogenschijnlijk houdbare kopbal.

De gemiste strafschop van Pierre-Emile Højbjerg: zelfde verhaal. Geen Deen die Højbjerg erom zal vervloeken.

De Finnen schreven voetbalgeschiedenis. Maar hun EK-triomf, hun eerste overwinning op een groot toernooi, zal hen en de voetbalwereld ook altijd herinneren aan wat Christian Eriksen diezelfde avond is overkomen. Het plaatst een hoop in perspectief. Ook een Europees kampioenschap voetbal.