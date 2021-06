Op een paar honderd meter van het Cruyff Court, het stadse trapveldje in de Amsterdamse Baarsjes, staan twee jongetjes. Ze zijn een jaar of acht – te klein om zich te kunnen handhaven tussen de oudere jeugd op het Court. De een staat voor een etalageraam, de ander klaar om te schieten. „Jongens, passen jullie een beetje op met die ruit?”

„Maar mijnheer”, zegt de jongen die voor de etalageruit staat vol vuur, „ik ben écht een hele goeie keeper!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl