Hockeyers met doelpunt in slotseconde en shoot-outs voor zesde keer Europees kampioen

De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag voor de zesde keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Max Caldas versloeg Duitsland in de finale via shoot-outs met 4-1. Die shoot-outs waren nodig omdat Jip Janssen helemaal aan het einde van de wedstrijd een strafcorner benutte, terwijl de officiële speeltijd al was verstreken.

In de eerste helft van de finale in het Wagener-stadion werd Oranje bij vlagen overlopen door Duitsland. Het was vooral aan Pirmin Blaak te danken dat het halverwege ‘slechts’ 0-1 stond. De doelman hield Oranje met heel wat knappe reddingen in de wedstrijd.

Een fortuinlijk doelpunt aan het begin van het derde kwart hielp de ploeg terug in de wedstrijd. Robbert Kemperman slalomde de cirkel in en scoorde de gelijkmaker. Met nog iets meer dan vier minuten op de klok bracht Constantin Staib de Duitsers op 2-1. Op miraculeuze wijze wisten de Nederlandse hockeyers het duel toch nog naar zich toe te trekken. Terwijl de officiële speeltijd al voorbij was, pushte Janssen raak uit een strafcorner. In de shoot-outs maakte Oranje het af.

De hockeyers werden in 1983, 1987, 2007, 2015 en 2017 al Europees kampioen. De ploeg van Caldas had de finale bereikt door titelverdediger België, ook de regerend wereldkampioen, via shoot-outs te verslaan.(ANP)