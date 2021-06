G7 wil maatregelen treffen: deze pandemie moet de laatste zijn

De G7 onderhandelt zaterdag over een verklaring waarin de groep van zeven rijkste landen ter wereld afspreekt een nieuwe pandemie te voorkomen. Tijdens hun eerste fysieke top sinds het coronavirus willen de G7-leiders tot afspraken komen om ervoor te zorgen dat „de wereldwijde verwoesting” die dat virus veroorzaakte „nooit herhaald” wordt, aldus gastheer het Verenigd Koninkrijk. Dat land kondigde zelf een nieuw onderzoekscentrum aan dat vaccins moet ontwikkelen voor ziektes die van dieren op mensen overspringen, zoals het coronavirus deed.

De G7-verklaring zal deels gebaseerd zijn op de bevindingen van een groep internationale experts, die zich verzamelden onder de naam ‘Pandemic Preparedness Partnership’. Zij onderzochten wat regeringen kunnen doen om snel te reageren op nieuwe virusuitbraken, gestoeld op het idee dat de eerste honderd dagen na de ontdekking van een ziekte cruciaal zijn. Naar alle waarschijnlijkheid bevat de G7-verklaring afspraken over onder meer de snellere productie en goedkeuring van vaccins en de hervorming en versterking van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De G7-leiders vergaderden zaterdag ook over andere zaken dan corona. Zo stemden ze in met een plan om armere landen te helpen bij het aanleggen van infrastructuur en daarmee de groeiende invloed van China in deze landen in te dammen. Ook kwam het tot een botsing tussen de Britse premier Boris Johnson en G7-landen binnen de Europese Unie. Johnson dreigde een deel van de Brexit-overeenkomsten op te schorten als de EU niet instemt met een compromis in het conflict over de naleving van de grensafspraken rondom Noord-Ierland.

De G7, een groep van grote industrielanden, bestaat uit het VK, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Italië, Frankrijk en Japan. Bij de G7-top die zaterdag en zondag in Cornwall wordt gehouden, zijn onder anderen ook de leiders van Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Australië, India en de Verenigde Naties aanwezig.