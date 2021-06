Een kring om Christian Eriksen

Vier jaar geleden waaiden we op een zonnige zaterdagmiddag een café in Berlijn binnen. De tv vertoonde, dat leek een traktatie, een oefenwedstrijd van Ajax ergens in Oostenrijk. Wat een kleine wereld toch. We zeiden tegen elkaar dat het mooi zou zijn als Abdelhak Nouri dit seizoen echt zou doorbreken. Toen lag hij ineens op het veld. Een uur lang keken we gehypnotiseerd naar de paniek.

Op deze zonnige zaterdagavond was ik aan het koken en keek ik pas naar de laptop op mijn aanrecht toen ik commentator Jeroen Elshoff iets hoorde zeggen over grote bezorgdheid om Christian Eriksen. Daar lag hij. De tijd werd even hardhandig stilgezet als vier jaar geleden. Alle speelsheid was van het veld geveegd; er was alleen nog doodsangst.

Met een reusachtige zwenkbeweging zoomde de camera uit van de doktoren rondom Eriksen, naar een beeld van ver boven het dak van het stadion. Niet eraan denken dat dat de blik vanuit de hemel is. Beneden vormden de Deense spelers een kring om hun medespeler, met de rug naar hem toe, om hem te beschermen tegen de blikken van buitenaf – tegen ónze blikken. De hand van de vriendin van Eriksen lag op de rug van verdediger Simon Kjaer. Deze taferelen waren niet voor onze ogen bestemd, maar tegelijkertijd voelde het als volslagen onmogelijk om iets anders te doen dan doorkijken. Misschien zou het wel ongeluk brengen. Europa was veranderd in de wachtkamer van een ziekenhuis.

Ik herinnerde me het verhaal dat Frank de Boer op zijn allereerste dag als trainer van Ajax tegen zijn spelers had gezegd dat als ze in het veld niet meer wisten wat ze moesten doen, ze de bal gewoon aan Christian Eriksen moesten geven.

Er werd geschakeld naar de studio van de NOS, waar analist Ibrahim Afellay zei dat hij sprakeloos was en zijn ontredderde zwijgen bij dat woord voegde. Kenneth Perez vertaalde berichten uit de Deense pers. Niemand kon zich voorstellen dat er nog gevoetbald zou worden.

Vijfendertig minuten nadat de stilte het stadion had veroverd, vertelde verslaggever Eline de Zeeuw dat Eriksen onderweg naar het ziekenhuis zijn hand had opgestoken. Iemand had de bal weer aan Christian Eriksen gegeven.

Arjen Fortuin